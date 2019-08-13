121 капкан та речі політв'язнів: в Одесі влаштували вражаючу акцію на підтримку бранців Кремля

За інформацією активістів, наразі у неволі перебуває понад сто українців. Вони незаконно ув'язненні в Росії та в окупованому Криму. Чи можливо їх звільнити, та що для цього може зробити кожен із нас – читайте далі.

У самому центрі Одеси влаштували акцію, аби нагадати перехожим про незаконно ув'язнених в Росії та Криму українців. Активісти навіть створили інсталяцію – 121 капкан та особисті речі політв'язнів.

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Кількість механічних пасток не випадкова, зауважила активіста кампанії Save Oleg Sentcov, яка займається звільненням найвідомішого з бранців. Проте не зважаючи на міжнародну підтримку Сенцов досі в неволі відбуває 20 років покарання за тероризм. Доля інших теж примарна.

Це люди, які можна сказати, попалися в капкан до Путіна. 97 людей – це політв'язні, яких утримують в окупованому Криму і 24 – це полонені військові моряки,

– пояснила активістка кампанії Save Oleg Sentcov Ліза Мей.

Якщо імена моряків, Балуха, Сенцова, Гриба в усіх на вустах. То імена інших бранців, більшість українців навіть не знають. І це боляче сприймають їхні родичі, адже хвилюються, аби про полонених не забули.



В Одесі влаштували акцію на підтримку бранців Кремля

До акції долучилася і тітка політв'язня Олександра Шимкова Людмила. Її племінника викрали з території України два роки тому. Хлопця звинуватили в участі в організації "Правий сектор" та засудили до чотирьох років ув'язнення в Росії. Жінка каже, що у неволі Олександра катують і принижують.

У моменти типування він двічі був побитий. Це у перевальному СІЗО міста Твері, мотивуючи це тим, що це тобі за "Беркут", який ти вбивав на Майдані. І вже вдруге його було побито в колонії. Саме співробітники колонії його і побили,

– сказала Людмила.

Спілкуватися з рідними Олександру також не дозволяють. У подібних ситуаціях сьогодні сотні українців. Під час акції волонтери пропонують жителям Одеси написати листа на підтримку наших полонених.



Волонтери пропонують жителям Одеси написати листа полоненим



Волонтери намагаються привернути увагу українців до проблеми

Людина може підписати листівочку і надіслати її адресно, або моряку, або полоненому кримчанину, або іншим політв'язням, а також може підписати загальну,

– зауважила волонтерка Катерина Петренко.

Цією акцією волонтери намагаються привернути увагу українців до проблеми. Адже переконані, лише спільними зусиллями, та постійно підіймаючи цю тему є змога допомогти хлопцям та повернути їх до України. З Одеси правозахисники й родичі ув'язнених розпочинають тур містами України – на підтримку в'язнів Кремля.

До слова, правозахисники та родичі політв'язнів організовують регіональний тур 10 містами України на підтримку бранців Кремля. Метою акції є підтримка українських політичних ув'язнених і військовополонених, допомога їхнім родинам та демонстрація солідарності різних міст України у протистоянні російській агресії.



Правозахисники та активісти організовують тур Україною на підтримку політв'язнів