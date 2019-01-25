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      125 бюджетних мільйонів і фірма без ліцензії: як проводять ремонти в аеропорту Миколаєва

      102 Читать новость на русском
      Аеропорт "Миколаїв"
      Аеропорт "Миколаїв" / hromadske.ua

      Багато хто сподівався, що трагедія на тлі махінацій в аеропорту "Миколаїв" зупинить місцеву владу, і там нарешті наведуть порядок та все почнуть робити за законом. Проте дива не сталося.

      Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

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      Вона нагадала, що посаду керівника аеропорту посів депутат Миколаївської облради Федір Барна. За її словами, ситуація з аеропортом була йому добре відома, він і до призначення на посаду керівника брав активну участь у питаннях щодо його реконструції. Але скандалів через то в Миколаєві не поменшало. Будівельна фірма дотепер судиться із аеропортом за гроші, які їм мали б виплатити за виконані без тендеру роботи.

      І от, в грудні Федір Барна поспішив похвалитися у власному фейсбуці запуском регулярних рейсів з Миколаєва до Києва, як раптом щось знову пішло не так. Скасували перший рейс, нібито через низький попит, згодом і решту, а у фіналі авіакомпаніія "Дрімвайнд" повідомила, що не співпрацюватиме з Миколаївським аеропортом взагалі. Причини не пояснила
      – підкреслила Мартинюк.

      Федір Барна
      Федір Барна

      Також вона додала, що наприкінці грудня 2018 року за бюджетні 125 мільйонів Миколаївський аеропорт вирішив реконструювати та осучаснити радіотехнічні засоби посадки. 

      І все б нічого – справді – важлива річ для аеропорту. От тільки угоду, до речі, за переговорною процедурою, уклали із фірмою, яка на той момент не мала ліцензії ДАБІ, а це обов'язкова умова для проведення таких робіт. Згодом фірма "ГарантКомплексБуду" необхідний документ таки отримала. І вийшла ситуація з відомого анекдоту – срібні ложечки знайшлися, а осад лишився,
      – прокоментувала ситуацію журналістка.

      Попри скандали, трагедію, попри прискіпливу увагу журналістів до діяльності Миколаївського аеропорту методи керування ним не зімнилися: документи оформлюються то "заднім" числом, то з умовностями, то за договорняками.

      Мартинюк наголосила, що бюджетні гроші течуть рікою, а зиску від наявності аеропорту зі статусом "міжнародного" – миколаївцям, по факту, жодного! Навіть поодинокі чартери до Єгипту й ті не завжди можуть повернутися додому, бо чистити смугу не завжди вдається. 

      Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 22 січня 2019

       

      Теги: Новини України Відеоблоги авіація Гроші Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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