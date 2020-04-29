12 днів у каюті без вікон: українець поділився деталями про карантин на круїзному лайнері

Владислав Солодовник – один з українців, які через карантин застрягли на круїзному лайнері Costa Victoria. Йому довелося провести 12 днів у закритій каюті без вікон, а після повернення додому – ще два тижні він не виходив із своєї квартири.

У ранковому шоу на 24 каналі мандрівник розповів, що 22 березня його "закрили" у каюті, а 24 квітня закінчилася самоізоляція.

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Costa Victoria прямував з Дубаї до Венеції, та у дорозі його застав спалах коронавірусу, тож довелося кілька разів екстрено міняти маршрут. На борту виявили випадок зараження COVID-19. Порти відмовлялися приймати лайнер, тому він вимушено простоював в самоізоляції біля берегів Італії.

На своїй фейсбук-сторінці чоловік розповів, що піднявся на борт круїзного лайнера 7 березня в Дубаї. Спочатку він жив у закритій каюті без вікон, там і провів майже два тижні карантину. Згодом його таки переселили у кімнату з балконом.

Солодовник підкреслив, що він та інші українці не отримували інформації про те, що їх залишили на карантині. "Нам щодня говорили, що, скоріш за все, завтра – післязавтра щось має вирішитися і нас відправлять додому. В такому режимі ми прожили на карантині майже три тижні", – додав він.

Ніхто нічого не говорив. Це впливало на психіку. Бо кожен раз просинався з думкою, що це нарешті той день, коли нас, можливо, відправлять додому. Адже інших пасажирів відправляли, зокрема – європейських туристів,

– зазначив мандрівник.

За його словами, французи, німці, австрійці та угорці покинули корабель буквально у перші дні. Їх забирали автобусами та чартерними рейсами. Натомість українцям казали, що організація їхньої евакуації триває, але процес затягнувся.

"Нам говорили, що виходити з каюти не можна. Звісно, хтось намагався, але персонал просив повернутися. Я старався дотримуватися інструкцій та уникати потенційних скупчень людей на палубі", – розповів він.



Каюта, у якій жив мандрівник / Фото з фейсбука Владислава Солодовника

За словами Солодовника, на борту було 7 українських туристів. Вони усі познайомилися між собою ще на початку круїзу та навіть мали спільний інтернет-чат. Крім цього, було ще й 8 членів екіпажу з України.

Також мандрівник розповів, чим займався під час карантину на круїзному лайнері. Адже попри те, що у каюті був телевізор, він його в принципі ніколи не дивиться. Тож ізоляція спочатку давалася нелегко.

За першу добу я прочитав книгу. У мене був з собою ноутбук, тож міг робити те, що не потребує інтернету. Наприклад, нарешті дійшли руки перебрати старі фотоархіви,

– зазначив він.

"Та після третього дня стало важко себе чимось зайняти. Але у коментарях на фейсбук-сторінці мені запропонували допомогу. Купили та завантажили онлайн-книги, та перевели їх у правильний формат, щоб я міг читати з телефону", – підсумував Солодовник.

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