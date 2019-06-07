12 годин без їжі та меддопомоги: як у Росії минуло засідання щодо політв'язня Бекірова

Підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя виніс окрему постанову щодо неналежного поводження співробітників Федеральної служби виконання покарань із кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки.

Адвокат Олексій Ладін розповів, що Бекіров понад 12 годин провів в очікуванні засідання без їжі та медичної допомоги. Про це повідомило видання "Крим.Реалії".

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"Суд з'ясував, що Бекірова вивели з камери о сьомій ранку і до пізнього вечора у нього ні крихти в роті не було. Це при тому, що у нього цукровий діабет і за рекомендацією лікаря він повинен приймати їжу кожні три години. Наслідки можуть бути найсумніші – аж до діабетичної коми", – заявив адвокат Олексій Ладін.

З цього приводу суд допитав начальника конвою. Співробітник Федеральна служба виконання покарань пояснив, що сухпайок Бекірову не передбачений, "тому що возити недалеко", а за внутрішнім наказом конвоїр не має права передавати підсудному ні харчові продукти, ні воду, видану туристичною компанією.

Також ми клопотали про виклик швидкої допомоги. У відповідь суддя запитав Бекірова, чи потрібна йому медична допомога. Але так як мій підзахисний раніше заявив, що має намір бойкотувати судові засідання і не буде відповідати ні на які питання, в швидкій допомозі суддя йому відмовив,

– розповів адвокат Олексій Ладін.

Раніше суд у Сімферополі ще на два місяці продовжив арешт Едему Бекірову. Він перебуватиме в СІЗО до 12 серпня.



Едем Бекіров

28 травня адвокат Бекірова Іслям Веліляєв відвідав свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, після чого повідомив про критичне погіршення його стану здоров'я. За словами Веліляєва, крім болю в серці, головних болів, проблем із підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у Бекірова з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Що відомо про Едема Бекірова?Кримськотатарського активіста затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Бекіров проживає на Херсонщині, а до Криму прямував, щоб відвідати 78-річну маму та родичів.



Пізніше його доправили до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі. Бекірова звинувачують у зберіганні та передачі вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, активісту закидають поширення та транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.