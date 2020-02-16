12 кроків для досягнення миру в Україні: серед ініціаторів скандального документа була Росія

Під час Мюнхенської безпекової конференції оприлюднили документ під назвою "Дванадцять кроків зі зміцнення безпеки в Україні та в усьому євроатлантичному регіоні". Зрештою він викликав неабиякий резонанс, і більшість експертів назвали його проросійським. І не дивно, адже одним із його ініціаторів є Російська рада з міжнародних справ.

Про це розповів Генеральний директор цієї організації Андрій Кортунов у коментарі DW. За його словами, іншими ініціаторами плану досягнення миру в Україні виступили європейський аналітичний центр European Leadership Network та американська організація Nuclear Threat Initiative, що опікується питанням запобігання ядерній загрозі.

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Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, неправильно вбачати в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка – як мюнхенську змову. Я хочу підкреслити, що політика – це мистецтво можливого, як казав Бісмарк, і автори цього документу виходили з того, що є можливим сьогодні,

– зауважив Кортунов.

Щодо пункту цього документу про початок національного діалогу про українську ідентичність, зокрема з Росією, він додав, що це було б корисним для України.

"Україна є дуже плюралістичним суспільством, і для неї такий діалог був би корисним. Щодо участі інших країн-сусідів, то це питання слід ставити до українського керівництва, наскільки воно є готовим до такого діалогу", – підсумував росіянин.

Що відомо про документ "Дванадцять кроків зі зміцнення безпеки в Україні та в усьому євроатлантичному регіоні"

Його представили у межах Мюнхенської конференції 14 лютого. Він, зокрема, передбачає кроки, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних і політичних проблем.

Які 12 кроків для досягнення миру в Україні пропонує документ

Відновлення Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.

Розшук зниклих безвісти.

Розмінування на Донбасі.

Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.

Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.

Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.

Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.

Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Підтримка та визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.

Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Хоча офіційний Київ до обговорення цього плану не залучали, проте участь у розробці документу брали українські експерти Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони є відомими своїм тяжінням до співпраці із Росією та проросійською риторикою. Також відомо, що підпис під цими "12 кроками" поставив голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

Цікаво, що спершу цей план зник із сайту Мюнхенської безпекової конференції, але за деякий час з'явився знову.

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Як на Мюнхенський мирний план відреагував офіційний Київ

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не підтримують тези, які містить цей документ. Також українські дипломати наголосили, що ці "12 кроків" є приватною ініціативою політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в України.

Під час виступу в межах Мюнхенської конференції з безпеки Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку зауважив, що завжди ображається, коли про країну починають говорити "у нас за спиною".

У Мюнхені знайшли план, як врегулювати війну в Україні. А ми? Це ж у нас – війна. Просто хочу нагадати. Можна запитати в нас. Перш за все – це наше бачення врегулювання цієї ситуації,

– наголосив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що для врегулювання ситуації на Донбасі не існує іншого формату, окрім нормандського.

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Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об'єднує абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. У 2020 році захід пройщшов вже у 56-й раз. Тривав він з 14 по 16 лютого. Основними темам цьогорічного форуму були конфлікти та роззброєння, але питання клімату та охорони здоров’я. А головний профіль конференції – кризовий менеджмент. За словами організаторів. наразі є 27 криз, які потребують обговорення.



У 2020 році вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідав президент України Володимир Зеленський.