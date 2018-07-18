12 приголомшливих кольорів для літнього манікюру
Літо – це сезон для сміливих відтінків та експериментів з новими кольорами. Це стосується і нейл-арту – спробуйте відтінки, які пасуватимуть до усіх літніх образів.
Дивіться далі 12 модних кольорів манікюру, які можна втілити у життя вже зараз.
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М'який сірий:
Зелене мохіто:
Мерехтлива морська піна:
Тепла мідь:
Яскравий апельсин:
Нейтральний металлік:
Трояндовий пил:
Молочний:
Блискучий бузок:
Насичений зелений:
Жовта пастель:
Морська хвиля:
Джерело: 24 Канал
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