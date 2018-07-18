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Телеканал новин 24 Новини Краса

12 приголомшливих кольорів для літнього манікюру

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Модні кольори манікюру 2018
Модні кольори манікюру 2018 / Фото з Іnstagram Park Eunkyung

Літо – це сезон для сміливих відтінків та експериментів з новими кольорами. Це стосується і нейл-арту – спробуйте відтінки, які пасуватимуть до усіх літніх образів.

Дивіться далі 12 модних кольорів манікюру, які можна втілити у життя вже зараз.

Читайте також: Яскраві барви: ідеї для літнього манікюру

М'який сірий:

Зелене мохіто:

 

Допис, поширений essie (@essie)

Мерехтлива морська піна:

Тепла мідь:

Яскравий апельсин:

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Нейтральний металлік:

 

Допис, поширений OPI (@opi)

Трояндовий пил:

Молочний:

Блискучий бузок:

Насичений зелений:

 

Допис, поширений OPI (@opi)

Жовта пастель:

 

Допис, поширений OPI (@opi)

Морська хвиля:

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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