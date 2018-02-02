12-річна дівчина розстріляла учнів у школі в США
Уранці 1 лютого за місцевим часом у американському Лос-Анджелесі у середній школі імені Сальвадора Кастро сталася стрілянина, у результаті чого щонайменше 5 людей постраждали.
Про це повідомляє The New York Times.
Читайте також: Небезпечні ігри з ножем: у Росії в школі підліток травмував дівчинку
Зазначається, що внаслідок стрілянини поранення в голову зазнав 15-річний учень – наразі він перебуває у критичному, але стабільному стані. Крім того, у зап’ястя було поранено 15-річну дівчинку – її стан медики оцінюють як задовільний.
Також легких поранень зазнали ще три особи. За інформацією CNN, це 11- та 12-річні студенти, які отримали різані рани, імовірно, від осколків, і 30-річна жінка, що постраждала через паніку.
За словами правоохоронців, вогонь відкрила дівчина, щоправда її мотив поки не є відомим. ЗМІ пишуть, що це 12-річна місцева учениця, а інцидент стався у класі, де зібралися діти різного віку.
На місці злочину поліцейські знайшли пістолет, а зловмисницю затримали.
Відео з місця стрілянини у школі в США
Вибір редакції
-
Теніс: 15-річна Костюк вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру серед дорослихсьогодні , 08:44
-
Головні новини 1 лютого: скандал навколо "бандерівського" закону у Польщі, замах на "міністра ДНР"сьогодні , 08:01
-
Деокупація Донбасу за певних умов може обвалити рейтинг Порошенка, – соціологсьогодні , 07:01