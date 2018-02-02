12-річна дівчина розстріляла учнів у школі в США

Уранці 1 лютого за місцевим часом у американському Лос-Анджелесі у середній школі імені Сальвадора Кастро сталася стрілянина, у результаті чого щонайменше 5 людей постраждали.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що внаслідок стрілянини поранення в голову зазнав 15-річний учень – наразі він перебуває у критичному, але стабільному стані. Крім того, у зап’ястя було поранено 15-річну дівчинку – її стан медики оцінюють як задовільний.

Також легких поранень зазнали ще три особи. За інформацією CNN, це 11- та 12-річні студенти, які отримали різані рани, імовірно, від осколків, і 30-річна жінка, що постраждала через паніку.

За словами правоохоронців, вогонь відкрила дівчина, щоправда її мотив поки не є відомим. ЗМІ пишуть, що це 12-річна місцева учениця, а інцидент стався у класі, де зібралися діти різного віку.

На місці злочину поліцейські знайшли пістолет, а зловмисницю затримали.

L.A. school shooting so far:

–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition

–30yo female also injured (not a gunshot wound)

–Female suspect in custody

–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT — Los Angeles Times (@latimes) February 1, 2018

Відео з місця стрілянини у школі в США