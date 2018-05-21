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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

12-річна донька Ольги Фреймут стала дизайнером

873 Читать новость на русском
Одяг Mitchell Clothing
Одяг Mitchell Clothing / Instagram / @mitchellclothing_official

Донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл, не лише робить успішні кроки в модельній кар’єрі і танцювальних колективах, а й створила власний бренд одягу Mitchell Clothing.

Для випуску одягу власного бренду 12-річна Злата створила в Instagram офіційний акаунт, на який підписалось вже більше 5 тисяч користувачів. На сторінці бренду з’явились вже перші фото стильного дитячого кампейну одягу.

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Спортивний і зручний одяг, призначений для підлітків віку Злати Мітчелл, коштуватиме по 550 гривень за футболки, та 2100 гривень – за стилізовані худі.

 

 

Our label T - shirts To order - direct️ Price: 550 UAH #imapartofsomethingspecial

Допис, поширений mitchellclothing _ (@mitchellclothing_official)

 


Одяг Mitchell Clothing


Одяг Mitchell Clothing

За словами матері юної дизайнерки – Ольги Фреймут, лімітована колекція речей продаватиметься лише юним модницям та модникам, але "родичам-друзям" поки цей одяг буде недоступний. Сама ж мама Злати пишається донькою та схвально оцінює її стиль.

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Злата створила колекцію @mitchellclothing_official . Я побачила цей одяг - такий портрет її - захотіла купити все. Але у відповідь : «Мама, родичам - друзям не продаю». І тепер сплю та марю костюмом кольору світанкового бузку і тілесною підперезанкою ( у @zlata_mitchell це називається , звісно, не так). А ще хочу стати моделлю її колекції - але для цього правила на всіх спільні : мала написати пост, виставити гарне фото, позначити Злату . Дорога моя донечко , цього достатньо ? Тепер є шанси у мене?

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Діти Мода Ольга Фреймут
Джерело: 24 Канал
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