12-річна донька Ольги Фреймут стала дизайнером
Донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл, не лише робить успішні кроки в модельній кар’єрі і танцювальних колективах, а й створила власний бренд одягу Mitchell Clothing.
Для випуску одягу власного бренду 12-річна Злата створила в Instagram офіційний акаунт, на який підписалось вже більше 5 тисяч користувачів. На сторінці бренду з’явились вже перші фото стильного дитячого кампейну одягу.
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Спортивний і зручний одяг, призначений для підлітків віку Злати Мітчелл, коштуватиме по 550 гривень за футболки, та 2100 гривень – за стилізовані худі.
Одяг Mitchell Clothing
Одяг Mitchell Clothing
За словами матері юної дизайнерки – Ольги Фреймут, лімітована колекція речей продаватиметься лише юним модницям та модникам, але "родичам-друзям" поки цей одяг буде недоступний. Сама ж мама Злати пишається донькою та схвально оцінює її стиль.
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