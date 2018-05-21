12-річна донька Ольги Фреймут стала дизайнером

Донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл, не лише робить успішні кроки в модельній кар’єрі і танцювальних колективах, а й створила власний бренд одягу Mitchell Clothing.

Для випуску одягу власного бренду 12-річна Злата створила в Instagram офіційний акаунт, на який підписалось вже більше 5 тисяч користувачів. На сторінці бренду з’явились вже перші фото стильного дитячого кампейну одягу.

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Спортивний і зручний одяг, призначений для підлітків віку Злати Мітчелл, коштуватиме по 550 гривень за футболки, та 2100 гривень – за стилізовані худі.

Допис, поширений mitchellclothing _ (@mitchellclothing_official) 20 Тра 2018 р. о 11:28 PDT



Одяг Mitchell Clothing



Одяг Mitchell Clothing

За словами матері юної дизайнерки – Ольги Фреймут, лімітована колекція речей продаватиметься лише юним модницям та модникам, але "родичам-друзям" поки цей одяг буде недоступний. Сама ж мама Злати пишається донькою та схвально оцінює її стиль.

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