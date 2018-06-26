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12-річна донька Тома Круза підтримала ЛГБТ-марш незвичним способом

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Сурі Круз на Pride Parade 2018
Сурі Круз на Pride Parade 2018 / revistaquem.globo.com

Спільна донька екс-подружжя Тома Круза і Кеті Холмс – 12-річна Сурі Круз, теж вирішила висловити підтримку ЛГБТ-спільнотам на Pride Parade 2018 в Нью-Йорку. Дівчина продавала освіжаючий лимонад усім перехожим на марші.

Про це повідомляють на US Weekly.

Дівчинці поставили спеціальну стійку для лимонаду, який Сурі наливала у стакани і продавала за 2 долари. Також у її "меню" були хрусткі рисові смаколики, розфарбовані кольорами веселки – традиційним кольором ЛГБТ-спільнот.

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Учасники "прайду" з задоволенням купували в доньки Круза лимонад та бажали їй хорошого дня.

Варто додати, що Кеті Холмс і Том Круз перебували у шлюбі з 2006 по 2012 рік. Кеті володіє одноосібної опікою над їхньою дочкою Сурі, проти чого сам Том не заперечував. У 2006 році у подружжя народилась донька Сурі. Окрім неї, у Тома Круза є ще двоє дітей від Ніколь Кідман, в той час як Кеті Холмс виховує лише одну доньку.


Сурі Круз з батьками Кеті Холмс і Томом Крузом (архівне фото)

Теги: Діти LifeStyle Голлівуд ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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