12 українських інформаційних сайтів повністю заблоковані в Криму

Кримські провайдери повністю заблокували 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі.

Моніторинг провела Кримська правозахисна група впродовж лютого та березня 2019 року.

Читайте також: Бо зняв російський прапор: в анексованому Криму засудили неповнолітнього

Відповідно до моніторингу десять кримських провайдерів повністю блокують 12 українських сайтів та 2 соціальні мережі, а ще 28 сайтів заблоковано частково.

Кримські провайдери блокують наступні сайти: "Чорноморська телерадіокомпанія", "Цензор.нет", "След.нет" ,"5 канал", "15 хвилин", "Фокус", "Депо", "Українська правда", "РБК", "Укрінформ", "Главком", "Uainfo". Крім того, окупанти блокують доступ до соціальних мереж LinkedIn і Теlegram. Сайти "Главное" і "Громадське радіо" блокують 9 з 10 провайдерів.

Загалом кримські провайдери повністю або частково блокують 34 українські інформаційні сайти.

У повідомлені йдеться, що перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж десяти різних провайдерів у дев'яти кримських населених пунктах: БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район ), Сиваш.нет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Волна-мобайл (Джанкой).

Нещодавно окупаційна влада заявляла про існування на півострові шкіл з українською мовою навчання. Кримська правозахисна група спростувала цю інформацію.

Як Росія анексувала Крим?У лютому 2014 року росіяни завели до Криму "зелених чоловічків". Користуючись нестабільною ситуацією в Україні, російські військові взяли півострів під контроль (з 20 лютого).



16 березня 2014 року росіяни провели "референдум" щодо статусу півострова. Україна, ЄС, США та багато інших країн не визнали результати голосування.



18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.