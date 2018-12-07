17:01
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      130 тисяч доларів і 20 справ атовців з "конвертами", – прокурор про обшуки у лікарів-хабарників

      118 Читать новость на русском
      Медики вимагали хабар у атовця
      Медики вимагали хабар у атовця / Фото з відкритих джерел

      У Києві в п'ятницю, 7 грудня, Оболонський суд обиратиме запобіжний захід медикам, які вимагали хабара у розмірі 40 тисяч гривень за довідку про інвалідність. Лікарів затримали декілька днів тому.

      Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

      Читайте також: На Одещині СБУ затримали керівника районного військкомату за хабарництво

      Підозрюваним медикам інкримінують одержання неправомірної вигоди, за що Кримінальний кодекс України передбачає максимальне покарання у 10 років позбавлення волі.

      Петро Олексюк – постраждалий екс-атовець – одразу після того, як у нього почали вимагати хабар звернувся до СБУ. Ті, у свою чергу, відреагували швидко і здійснили санкціоновані обшуки у приміщеннях вказаних медиків.

      Було виявлено грошові кошти у сумі 130 тисяч доларів США, і ще біля 20 тек справ учасників АТО про присвоєння їм відповідної групи інвалідності, до кожної з яких було прикріплено конверти з грошовими коштами. Це свідчить про системний характер вимагання та отримання неправомірної вигоди зазначеними посадовцями,
      – повідомив перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури 5 Антон Єфімов.


      У Києві розпочався суд над лікарями-хабарниками

      Нагадаємо, 24 канал писав, що лікарі-посадовці ЦВЛК МОУ та Медико-соціальної експертної комісії №1 Києва намагалися отримати хабара від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка з позивним "Тигр") та його батька Павла Олексюка з позивним "Алєкс", які разом служили на фронті. 

      Хто такий Петро Олексюк? Це ветеран АТО, який отримав поранення у боях на Донбасі 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 бійцеві відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні. У державних шпиталях чоловікові запропонували лише один варіант – ампутацію. Проте завдяки волонтерам Петро отримав шанс стояти на своїх ногах, розпочавши біотех-реабілітацію.

      Теги: Новини України Хабар АТО Корупція Медицина Новини Києва Кримінальні новини Судді Волонтери Гроші
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 6
      Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      сьогодні , 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      Марта Вересюк 321
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сьогодні , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 2151
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2227
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      349
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Транспорт майбутнього: розробники надрукували на 3D-принтері незвичайний автобус
      22 червня 2016 , 00:09
      Відео-огляд електричного кросовера Mercedes-Maybach
       6 серпня , 13:00
      Призер ЧС-2018 прокоментував переїзд у Європу
       6 серпня , 18:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук