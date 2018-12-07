130 тисяч доларів і 20 справ атовців з "конвертами", – прокурор про обшуки у лікарів-хабарників

У Києві в п'ятницю, 7 грудня, Оболонський суд обиратиме запобіжний захід медикам, які вимагали хабара у розмірі 40 тисяч гривень за довідку про інвалідність. Лікарів затримали декілька днів тому.

Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

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Підозрюваним медикам інкримінують одержання неправомірної вигоди, за що Кримінальний кодекс України передбачає максимальне покарання у 10 років позбавлення волі.

Петро Олексюк – постраждалий екс-атовець – одразу після того, як у нього почали вимагати хабар звернувся до СБУ. Ті, у свою чергу, відреагували швидко і здійснили санкціоновані обшуки у приміщеннях вказаних медиків.

Було виявлено грошові кошти у сумі 130 тисяч доларів США, і ще біля 20 тек справ учасників АТО про присвоєння їм відповідної групи інвалідності, до кожної з яких було прикріплено конверти з грошовими коштами. Це свідчить про системний характер вимагання та отримання неправомірної вигоди зазначеними посадовцями,

– повідомив перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №5 Антон Єфімов.



У Києві розпочався суд над лікарями-хабарниками

Нагадаємо, 24 канал писав, що лікарі-посадовці ЦВЛК МОУ та Медико-соціальної експертної комісії №1 Києва намагалися отримати хабара від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка з позивним "Тигр") та його батька Павла Олексюка з позивним "Алєкс", які разом служили на фронті.

Хто такий Петро Олексюк? Це ветеран АТО, який отримав поранення у боях на Донбасі 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 бійцеві відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні. У державних шпиталях чоловікові запропонували лише один варіант – ампутацію. Проте завдяки волонтерам Петро отримав шанс стояти на своїх ногах, розпочавши біотех-реабілітацію.