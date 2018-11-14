13 абонплат за 12 місяців: як повернути свої гроші мобільним користувачам

Мобільні оператори України обурили своїх абонентів справлянням абонплати раз на 28 днів замість разу на місяць. Цим зацікавився Антимонопольний комітет. Як можна "відвоювати" права користувачів, – сайту 24 роз'яснив юрист.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет відкрив справу проти трьох найбільших операторів мобільного зв'язку: "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell через 4-тижневий тариф, за яким замість 12 абонплат на рік користувачі зобов'язані платити 13 разів.

Мобільних операторів України можна запідозрити у двох порушеннях, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією, відзначив у коментарі 24 каналу юрист Андрій Вігірінський.

Перша підозра: передбачене ст. 15-1 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширення інформації, що вводить в оману: повідомлення суб'єктом господарювання неповних, неточних, неправдивих відомостей, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання чи реалізації товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання. Це якраз коли оператори вказують на абонплату, яка має сплачуватися раз на місяць, а по факту знімають гроші за "тарифний план" за 28 днів.

Передбачена відповідальність за це – накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік.

Друге порушення: якщо такі дії були аналогічними у декількох операторів, це порушення передбачене ЗУ "Про захист економічної конкуренції" – антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

Санкції за таке: накладення штрафу; блокування цінних паперів; усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом'якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання на конкуренцію.

Якщо Антимонопольний комітет визнає такі дії операторів протиправними, доведе присутність недобросовісної конкуренції, і це рішення буде підтверджене судом, то споживач зможе захистити свої права. А саме: звернутись в суд і стягнути на власну користь з мобільного оператора ту суму, яку зможе довести як завдані собі збитки.

Погана новина – закон не визначає чітких часових меж, коли може бути проведене таке розслідування та винесені рішення. Головне, відзначив Вігірінський – розслідування має бути здійснене в межах строку притягнення до відповідальності (це 3 роки).

Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції встановлює, що у кожному конкретному випадку строки проведення перевірок та склад Комісії з перевірки визначаються з урахуванням об'єкта перевірки та очікуваного обсягу роботи, необхідного для виконання поставленого завдання.

І тому, прогнози щодо строків, коли ж можна буде "відвоювати" свої гроші – туманні, констатував юрист.

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