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      13 капітанів та підполковник: що відомо про загибель російських моряків на секретній субмарині

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      У Росії на субмарині загинули 14 офіцерів-підводників
      У Росії на субмарині загинули 14 офіцерів-підводників / Ілюстративне фото

      Російське міністерство оборони лише через добу після трагедії опублікувало прізвища та звання 14 загиблих офіцерів-підводників. Як виявилося, серед них сім капітанів 1 рангу (двоє – герої Росії), три капітани 2 рангу, два капітани 3 рангу, капітан-лейтенант і підполковник медичної служби.

      Де загинули російські моряки?

      Скільки всього людей було на субмарині, коли на ній почалася пожежа – невідомо. Скільки людей вижили – невідомо, але такі є. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу все це підтвердив, але точних відомостей не надавав. Про це повідомило видання Meduza.

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      Навіть про тип судна, на якому трапилася трагедія, офіційний Кремль не повідомив – мовляв, це державна таємниця. За неофіційними даними, це могла бути або атомна підводна станція (АС-12 "Калітка", у народі – "Лошарік"), або підводний човен-носій такої станції (БС-64 "Підмосков'я" чи БС-136 "Оренбург").

      Що робили стільки капітанів різного рангу на одному підводному човні? Російська влада не пояснює. Експерти кажуть – очевидно одне: маніпуляції, які вони виконували, доступні були тільки людям, які мають гігантський досвід підводної служби.

      За офіційними даними, під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті, який виконував завдання у російських територіальних водах, загинули 14 моряків-підводників. Інцидент стався 1 липня близько 20:30.

      Чому трапилася пожежа на субмарині?

      Немає точної інформації і про причину пожежі, але більшість фахівців говорять про проблеми з акумуляторними батареями. Наприклад, військові експерти Костянтин Сівков і Віктор Мураховський заявили, що займання сталося у відсіку акумуляторів. Про це писав і Forbes з посиланням на свої джерела. А от агентство Reuters з посиланням на главу Норвезького агентства з радіаційної та ядерної безпеки повідомляло, що на російському підводному човні був вибух газу. 

      Міноборони Росії розповіло тільки про те, що моряків усіх представлять до звання Героя Росії, а пожежу на субмарині вдалося загасити саме завдяки самовідданим діям екіпажу – але невідомо, яким саме. У Forbes вважають, що моряки в умовах відкритого горіння і критичних перебоїв з живленням підняли апарат на поверхню води і не допустили пошкодження атомної установки.

      Які функції виконує "Лошарік"?"Лошарік" – це розвинена модифікація радянських глибоководних станцій "Кашалот" і "Палтус". На воду її спустили у 2003 році, а всього таких атомних станцій – сім.

      Офіційно – вони займаються дослідженнями об'єктів на дні океану, підіймають уламки кораблів, літаків, супутників. Неофіційно – їх можуть застосовувати у диверсійних або шпигунських цілях: наприклад, для приєднання до підводних кабелів секретного зв'язку.

      Станція отримала назву "Лошарік" на честь однойменного мультфільму – через особливості корпусу: він складається з декількох відсіків-сфер, сполучених між собою переходами. Технічні характеристики апарату засекречені.

      У Росії загибель 14 моряків 1 липня 2019 року – не єдина і не найбільш масштабна трагедія на флоті:

      ► У листопаді 2008 під час випробувань атомного підводного човна "Нерпа" у Японському морі загинуло 20 людей. Тоді помилково спрацювала система пожежогасіння, відсіки човна заповнились газом фреон.

      ► 12 серпня 2000 року підводний човен "Курськ" став могилою для 118 моряків. Згідно з офіційною версією, на ньому вибухнула торпеда й виникла пожежа. Що насправді сталося на "Курську" – досі не відомо.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Жертви Водний транспорт
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