13 квітня 2014 року: рівно 5 років тому на Донбасі вперше загинув український військовий

Під Слов'янськом потрапив у засідку й у бою з ворогом – якого найняла, озброїла, та яким керувала Росія – загинув капітан СБУ та боєць спеціального підрозділу "Альфа" Геннадій Біліченко. Це була перша смерть українського військового на Донбасі. А вже з 14 квітня в Україні проголосили початок АТО.

Кілька старших офіцерів СБУ та бійців загону спеціального призначення "А" ("Альфа") 13 квітня 2014 року їхали на зустріч з представниками місцевої громади. На меті вони мали проведення переговорів про мирне звільнення Слов'янська – це місто захопили проросійські бойовики 12 квітня. Але досягти мети не вдалося – українці потрапили в засідку.

Читайте також: На Донбасі помер поранений під час обстрілу морпіх

"Капітан Біліченко був першим Українським Воїном, який загинув від рук російських окупантів на чолі з Гіркіним-Стрєлковим. Смерть Геннадія стала рубіконом у свідомості всіх українців: Росія розв'язала проти України неоголошену війну", – написала прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на слова голови СБУ Василя Грицака.

Дивіться відео Служби безпеки України про перші втрати на Донбасі:

Серце офіцера спецслужби зупинилося на 42 році його життя, 13 квітня. А вже наступного дня, 14 квітня 2014 року, в Україні прийняли рішення про початок Антитерористичної операції.

Скільки українців загинуло на Донбасі? З початку відкритої, хоч і не оголошеної російської агресії проти України загинули майже три тисячі українських військовослужбовців. Жертвами війни на Донбасі з 2014 і до 2019 року також стали понад три тисячі цивільних осіб. Поранених загалом – більше за двадцять тисяч.

У роковини загибелі працівники СБУ та родина Геннадія Біліченка поклали квіти до пам'ятного знаку на місті бою та вшанували хвилиною мовчання пам'ять 27 співробітників СБУ, котрі віддали своє життя за свободу українського народу.