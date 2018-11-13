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      13 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

      1054 Читать новость на русском
      Що не можна і можна робити 13 листопада
      Що не можна і можна робити 13 листопада / unsplash.com

      13 листопада 2018 року вшановується пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж.

      Никодим оберігав сім’ї від нещасть і різних бід. За давніми переказами, святий загасив своїм одягом пожежу, яка почалася в пекарні монастиря. У цей день почали з курятини готували різні страви.

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      З курки можна приготувати бульйон, котлети, курники (пироги з начинкою з м'яса курки). Також 13 листопада рибалки та мисливці, обов'язково відправлялися на промисел, щоб протягом наступного року їм сприяв успіх у справах.

      Іменини 13 листопада святкують: Артем, Василь, Микола, Роман, Степан, Федір.

      Народні прикмети на 13 листопада

      – Гарна і сонячна погода – до сильного вітру.

      – Горобці голосно цвірінькають – до тепла.

      – Не чути гороб'ячого цвірінькання – незабаром сильно похолодає.

      – Втрата ґудзика означає, що вас хтось наврочив.

      – Те, що насниться цього дня – здійсниться рівно через 9 днів. 

      Що можна робити 13 листопада

      1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.

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      2. Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.

      3. Вважають, якщо з'їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими. 

      4. Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.

      5. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. Повір'я кажуть, що чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете. 

      Що не можна робити 13 листопада

      1. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити. 

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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