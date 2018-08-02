1,3 мільйона доларів за куртку: вбрання Хана Соло із "Зоряних воєн" виставили на аукціон

Куртку знаменитого персонажа "Зоряних воєн" – пілота Хана Соло – продадуть на аукціоні за чималу суму. Вбрання приміряв голлівудський актор Гаррісон Форд в одному з епізодів медіафраншизи.

Серія фільмів "Зоряні війни" отримала дивовижну популярність у світі. Прихильники медіафраншизи ретельно стежать за всіма новинами, пов'язаними із акторами фільму, а заможні фанати колекціонують речі улюблених персонажів.

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Так, на аукціон Prop Store виставили куртку Хана Соло, яку глядачі могли бачити у п'ятій частині "Зоряних воєн". Вбрання носив талановитий Гаррісон Форд, який і зіграв роль пілота космічного корабля "Тисячолітній сокіл".

Відомо, що торги відбудуться 20 вересня 2018 року в британському Ватерлоо. Учасники зможуть запропонувати свою ціну як в онлайн-режимі, так і особисто в залі аукціонного дому. Організатори Prop Store очікують, що куртку Хана Соло продадуть не менш, як за 1,3 мільйона доларів.

Куртка Хана Соло із "Зоряних воєн"

Зазначимо, що Prop Store є одним із найпопулярніших аукціонних домів світу. До 20 вересня організатори торгів запропонують покупцям понад 600 лотів. Серед зіркових речей, крім куртки Хана Соло, будуть виставлені ховеборд Марті МакФлая з фільму "Назад у минуле", костюм Едварда Руки-Ножиці, капелюхи Індіани Джонса і Форреста Гампа і гра Джуманджі.