13-річна російська фігуристка розповіла, як правильно вживати допінг: відео
13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова під час спілкування з уболівальниками у прямому ефірі в Instagram розповіла, як виступати стабільно.
На запитання, що допомагає їй виступати успішно і стабільно, дівчинка відповіла, що для цього потрібно пити "правильний" допінг.
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Як виступати стабільно? Випити багато допінгу - і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба "правильний" допінг пити,
– заявила Шаботова.
Фігуристка також додала, що спортсмени, які тренуються разом з нею у спортивному центрі "Хрустальному", також вживають допінг.
Варто зазначити, що у "Хрустальному" тренувалися такі спортсменки як Аліна Загітова, Юлія Ліпницька, Євгенія Медведєва, Анна Погоріла, Олександра Трусова.