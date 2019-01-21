13-річна російська фігуристка розповіла, як правильно вживати допінг: відео

13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова під час спілкування з уболівальниками у прямому ефірі в Instagram розповіла, як виступати стабільно.

На запитання, що допомагає їй виступати успішно і стабільно, дівчинка відповіла, що для цього потрібно пити "правильний" допінг.

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Як виступати стабільно? Випити багато допінгу - і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба "правильний" допінг пити,

– заявила Шаботова.

Фігуристка також додала, що спортсмени, які тренуються разом з нею у спортивному центрі "Хрустальному", також вживають допінг.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать pic.twitter.com/h2RDa2FLfv — Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.

13-летняя русская фигуристка заявила, что нужно пить правильный допинг, чтобы побеждать. Часть 2 pic.twitter.com/oTyOgdhYpp — Александр (@optaluna) 20 января 2019 г.

Варто зазначити, що у "Хрустальному" тренувалися такі спортсменки як Аліна Загітова, Юлія Ліпницька, Євгенія Медведєва, Анна Погоріла, Олександра Трусова.

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