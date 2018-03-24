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13-річний українець виграв близько 100 тисяч гривень завдяки своїм умінням

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Максим Грицьков влучив у кошик із центра поля та виграв 93 тисячі гривень
Максим Грицьков влучив у кошик із центра поля та виграв 93 тисячі гривень / ФБУ

13-річний житель Черкас Максим Грицьков, купивши квиток на гру чемпіонату України з баскетболу, зумів виграти джек-пот у 93 тисячі гривень. Однак для підсумкового успіху йому ще знадобилося влучити у кошик з центра поля.

Нагоду неабияк збагатитися юнак отримав у перерві зустрічі "Черкаські Мавпи" – БІПА (Одеса) – Максим Грицьков був одним із п’яти учасників конкурсу, яких обрали системою випадкових чисел серед тих, хто придбав квиток на гру онлайн, пише Федерація баскетболу України.

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Зазначається, що він був передостаннім, але у підсумку зумів влучити у кошик з центра поля. Щоправда, хлопець дещо порушив правила конкурсу та на кілька сантиметрів заступив за центральну лінію, однак за рішенням президента ФБУ цей кидок усе ж зарахували.

Максим займається баскетболом у школі "Черкаських Мавп" і виступає за їхню молодшу команду. Цікавою є і дата його народження – 2004 рік, коли також було створено у Черкасах баскетбольний клуб.

Зауважимо, що джекпот розігравали спільно Федерація баскетболу України та одна із букмекерських компаній, а зростав він ще з минулого сезону. Річ у тім, що за правилами змагань, у разі невлучних спроб сума збільшувалась щоматчу на 3 тисячі гривень і зрештою почала становити 93 тисячі.

13-річний юнак одним кидком виграв 93 тисячі гривень: відео

Нагадаємо, на початку 2018 року у США дві людини зірвали джекпот на суму у понад 1 мільярд доларів.

Теги: Новини України Новини спорту Баскетбол Новини Черкас Гроші чемпіонат України з баскетболу Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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