У мережі оприлюднили відео, де цій дівчині надають допомогу. Його опублікували 23 червня в місцевому телеграм-каналі.

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Сиділа так майже годину 

  • На відео є текст, у якому розповідається, що дівчина пила горілку та пиво.
  • Як наслідок, вона практично втратила свідомість.
  • Також там мовиться, що друзі її покинули під палючим сонцем.
  • Дівчина сиділа там майже годину.
  • Люди, які стояли поряд, сказали, що дитину звати Мая.

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