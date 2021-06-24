14-річна отруїлася алкоголем на пляжі в Одесі: "друзі" її покинули – відео

На один з Одеських пляжів викликали швидку допомогу до 14-річної дівчини. Виявилось, що вона випивала з там з товаришами й отруїлася алкоголем. Однак згодом вона залишилася сама.
У мережі оприлюднили відео, де цій дівчині надають допомогу. Його опублікували 23 червня в місцевому телеграм-каналі.
Інший випадок На Хмельниччині троє дітей випили 1,5 літри горілки: їх госпіталізували з отруєнням
Сиділа так майже годину
- На відео є текст, у якому розповідається, що дівчина пила горілку та пиво.
- Як наслідок, вона практично втратила свідомість.
- Також там мовиться, що друзі її покинули під палючим сонцем.
- Дівчина сиділа там майже годину.
- Люди, які стояли поряд, сказали, що дитину звати Мая.
14-річна, яка отруїлася алкоголем на пляжі: відео телеграму "Ху***ая Одесса"Зверніть увагу! 9 травня в Самарському районі Дніпра через вживання алкоголю до лікарні потрапила 14-річна дівчина. Вона випила надто багато, тому згодом впала в алкогольну кому.