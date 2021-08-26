14-річний підліток врізався в поліцейських на мопеді: нові деталі ДТП в Одесі

В Одесі на перехресті Ріхтера і Туристичної трапилось ДТП за участю поліції. 14-річний підліток на мопеді влетів у авто поліцейських. Трапилось це на повороті, коли водію мопеда вже горіло червоне світло. Мопедиста з численними травмами госпіталізували.

Автомобіль Honda Civic і мопед Honda Lead зіштовхнулись 25 серпня приблизно о 21:20. Раніше повідомляли, що підліткові – 12 років. Проте зараз у ЗМІ розповіли, що він 2007 року народження. У поліції цю інформацію ще не підтвердили.

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Авто належало поліцейському

Поліцейські повертали з вулиці Святослава Ріхтера на Туристичну. Тоді ж у них влетів мопед, який їхав на Ріхтера. Відомо, що водієві мопеда в той час горіло червоне світло.

У результаті ДТП постраждав 14-річний підліток. Його відвезли до обласної дитячої лікарні. Медики діагностували в хлопця черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом щелепи. Також на тілі підлітка багато синців.

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Аварія сталася 25 серпня. Повідомляли, що хлопцеві 12 років і він кермував мотоциклом.

За словами очевидців, з підлітком була ще пасажирка. Вона значних травм не зазнала.

Хлопця відвезли до лікарні одразу. Сам він піднятися не міг.

Перехрестя вулиць Ріхтера та Туристичної, де сталася ДТП / Карти Google