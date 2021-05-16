Підлітка, якого розшукували на Одещині, знайшли мертвим

В Одеській області 15 травня зник 14-річний Микита Чуприн. Юнака знайшли на околиці Ананьєва наступного дня – мертвим.

Підліток був повішений. Відомості про загибель поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "самогубство".

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Що відомо про зникнення підлітка

Микита Чуприн пішов з дому після сварки з рідними. Ті звернулись до правоохоронців. Співробітники органів поговорили з друзями зниклого. Також поліція перевірила покинуті будинки та лісопосадки.

Слідів насильницької смерті на тілі не було

На околиці міста хлопця і виявили у зашморгу. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі не було.

Микита Чуприн зник 15 травня / Фото Нацполіції

На Одещині відшукали дівчинку

На Одещині правоохоронці знайшли 4-річну дівчинку. Вона була дуже злякана та голодна. Її пошуки тривали з 14 травня, а опинилась дитина за 10 кілометрів від дому. У пошукових роботах були зайняті близько 200 осіб.