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14 червня – фінальна битва за Поштову площу

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Поштова площа
Поштова площа / uk.wikipedia.org

"Самопоміч" ініціюватиме повторний розгляд проекту рішення про створення музею на Поштовій площі під час сесії Київради 14 червня.

Під час минулотижневого засідання проект рішення не набрав необхідних голосів.

Та автор проекту Сергій Гусовський вже у четвер наполягатиме на повторному розгляді проекту рішення, що передбачає ініціювання припинення договору з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій площі ТОВ "Хенсфорд-Україна" та прийняття об’єкта незавершеного будівництва до комунальної власності Києва. Також в проекті рішення йдеться про продовження виконання археологічних робіт і проведення відкритого міжнародного конкурсу на найкращий проект майбутнього музею. "Місто має знати, що нам загрожує – втрата історії Києва, історії столиці, історії місця, з якого починалася давня Русь-Україна", – підкреслив лідер фракції "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський.

Після голосування за проект рішення планується підхід до преси.

Теги: Новини Києва Самопоміч Київрада
Джерело: 24 Канал
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