14 червня Київрада повернеться до питання створення музею на Поштовій
14 червня Київська міська рада повернеться до розгляду питання створення музею на Поштовій площі.
Про це заявив автор відповідного проекту рішення, голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський.
В минулий четвер, 7 червня, документ, який має визначити долю археологічного розкопу на Поштовій площі, не набрав достатньої кількості голосів. За словами Сергія Гусовського, персональне голосування в цей день було дуже показовим.
"Ми побачили, хто за музей, а хто – проти! Хто хоче балачок і безкінечних круглих столів, а хто – якісних археологічних досліджень та створення сучасного музею. Отже, хто за майбутнє, а хто родом з минулого", – зазначив депутат.
За його словами, 14 червня Київрада повернеться до розгляду цього питання, яке передбачає ініціювання припинення договору з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій Площі ТОВ "Хенсфорд-Україна" та прийняття об’єкту незавершеного будівництва до комунальної власності Києва. Також в проекті рішення йдеться про продовження виконання археологічних робіт і проведення відкритого міжнародного конкурсу на найкращий проект майбутнього музею.
"Місто має знати, що нам загрожує – втрата історії Києва, історії столиці, історії місця, з якого починалася давня Русь-Україна", – підкреслив важливість позитивного голосування за цей документ Сергій Гусовський.