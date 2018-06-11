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14 червня Київрада повернеться до питання створення музею на Поштовій

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Сергій Гусовський
Сергій Гусовський / youtube.com

14 червня Київська міська рада повернеться до розгляду питання створення музею на Поштовій площі.

Про це заявив автор відповідного проекту рішення, голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський.

В минулий четвер, 7 червня, документ, який має визначити долю археологічного розкопу на Поштовій площі, не набрав достатньої кількості голосів. За словами Сергія Гусовського, персональне голосування в цей день було дуже показовим.

"Ми побачили, хто за музей, а хто – проти! Хто хоче балачок і безкінечних круглих столів, а хто – якісних археологічних досліджень та створення сучасного музею. Отже, хто за майбутнє, а хто родом з минулого", – зазначив депутат.

За його словами, 14 червня Київрада повернеться до розгляду цього питання, яке передбачає ініціювання припинення договору з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій Площі ТОВ "Хенсфорд-Україна" та прийняття об’єкту незавершеного будівництва до комунальної власності Києва. Також в проекті рішення йдеться про продовження виконання археологічних робіт і проведення відкритого міжнародного конкурсу на найкращий проект майбутнього музею.

"Місто має знати, що нам загрожує – втрата історії Києва, історії столиці, історії місця, з якого починалася давня Русь-Україна", – підкреслив важливість позитивного голосування за цей документ Сергій Гусовський.

Теги: Новини політики Самопоміч Київрада Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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