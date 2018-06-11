14-літній іспанський мотогонщик помер після жахливої аварії під час перегонів

14-річний іспанський мотогонщик Андреас Перес помер у лікарні, куди він потрапив після аварії на перегонах Moto3 у Барселоні.

На одному з поворотів зіштовхнулися декілька мотогонщиків. Серед них був і Андреас Перес. Його одразу ж госпіталізували. А лікарі констатували смерть мозку. Однак вони продовжували боротися за його життя, адже серце ще продовжувало битися.

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Та у понеділок, 11 червня, юнак помер.

Andreas Pérez no supera la carrera de su vida. DEP - https://t.co/0OLchkBwUx pic.twitter.com/CG49AAvl3M — Reale Avintia Racing (@realeavintia) 11 червня 2018 р.

Варто додати, що за три роки це третя смерть на трасі у Каталонії. У 2016 році тут загинув гонщик Moto2 Луіс Салом, а у 2017 році – Ерік Саурі під час перегонів "24 години Каталонії".