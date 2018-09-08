14-річна спортсменка встановила світовий рекорд у фігурному катанні: вражаюче відео

Російська фігуристка Олександра Трусова вперше в історії жіночого фігурного катання виконала четверний лутц під час офіційних змагань.

Трусова зробила цей елемент 7 вересня в рамках своєї довільної програми на юніорському гран-прі в Каунасі.

Читайте також: Відома олімпійська чемпіонка програла справу проти України на 50 мільйонів: деталі

За четверний лутц 14-річна росіянка отримала від суддів 8,02 бала з 11,5 можливих. При цьому їй зарахували стрибок з недокрутом. Результат дозволив 14-річної Трусовій перемогти в змаганнях в Каунасі.

Відео історичного рекорду у фігурному катанні

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24