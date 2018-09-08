14-річна спортсменка встановила світовий рекорд у фігурному катанні: вражаюче відео
Російська фігуристка Олександра Трусова вперше в історії жіночого фігурного катання виконала четверний лутц під час офіційних змагань.
Трусова зробила цей елемент 7 вересня в рамках своєї довільної програми на юніорському гран-прі в Каунасі.
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За четверний лутц 14-річна росіянка отримала від суддів 8,02 бала з 11,5 можливих. При цьому їй зарахували стрибок з недокрутом. Результат дозволив 14-річної Трусовій перемогти в змаганнях в Каунасі.
Відео історичного рекорду у фігурному катанні
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Джерело: 24 Канал
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