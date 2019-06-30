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      14-річну дівчину розшукували на Львівщині: дитину розбещував її старший знайомий

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      37-річний чоловік викрав і зґвалтував 14-річну дівчину
      37-річний чоловік викрав і зґвалтував 14-річну дівчину / Фото з відкритих джерел

      На Львівщині 37-річний чоловік фактично викрав і розбещував неповнолітню дівчину. Школярка, зокрема, переконує, що зловмисник вступав з нею у статевий зв'язок.

      Інформацію щодо інциденту оприлюднив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Трапився він 27 червня.

      Зверніть увагу! Правоохоронці б’ють на сполох через вбивства дітей та звертаються до нардепів

      Про зникнення дівчини 2005 року народження правоохоронців повідомили її батьки. У підсумку до пошуків дитини долучилися понад сотня поліцейських. Знайти школярку вдалося аж на другу добу.

      Правоохоронці з’ясували, що дівчина увесь цей час перебувала з її знайомим 37-річним чоловіком. Також вона розповіла, що той вступав з нею у статевий зв'язок.

      Наразі триває розслідування події.

      Після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лукяненко, яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою, набула розголосу Петиція проти педофілів "Захист дітей від сексуального насильства». Її зареєструвала відома юристка-кримінолог Анна Маляр ще 27 травня. Так вона хотіла привернути увагу до законопроекту №6607 "Захист дітей від сексуального насильства", який розробили ще 2 роки тому.

      Що пропонує проект закону про захист дітей від сексуального насильства:

      – введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей;

      – посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей;

      – хімічну кастрацію.

      Жінки, насилля, зґвалтування, інфографіка
      Скільки дорослих жінок і неповнолітніх дівчат стають жертвами сексуального насилля: інфографіка 24 каналу 

      коли ще в україні Ґвалтували або намаглися зҐ валтувати непонолітніх дівчат:
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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Львова Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Згвалтування
      Джерело: 24 канал
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