14-річну дівчину розшукували на Львівщині: дитину розбещував її старший знайомий

На Львівщині 37-річний чоловік фактично викрав і розбещував неповнолітню дівчину. Школярка, зокрема, переконує, що зловмисник вступав з нею у статевий зв'язок.

Інформацію щодо інциденту оприлюднив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Трапився він 27 червня.

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Про зникнення дівчини 2005 року народження правоохоронців повідомили її батьки. У підсумку до пошуків дитини долучилися понад сотня поліцейських. Знайти школярку вдалося аж на другу добу.

Правоохоронці з’ясували, що дівчина увесь цей час перебувала з її знайомим 37-річним чоловіком. Також вона розповіла, що той вступав з нею у статевий зв'язок.

Наразі триває розслідування події.

Після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лукяненко, яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою, набула розголосу Петиція проти педофілів "Захист дітей від сексуального насильства». Її зареєструвала відома юристка-кримінолог Анна Маляр ще 27 травня. Так вона хотіла привернути увагу до законопроекту №6607 "Захист дітей від сексуального насильства", який розробили ще 2 роки тому.

Що пропонує проект закону про захист дітей від сексуального насильства:

– введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей;

– посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей;

– хімічну кастрацію.



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