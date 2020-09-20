Надання Росією 1,5 мільярда доларів кредиту для Білорусі вигідно для обох держав. На думку російського міністра фінансів Антона Силуанова, це підтримає, як білоруську, так і російську економіки.

Білорусь – дуже близький партнер Росії, – Силуанов

З 1,5 мільярда в американській валюті, які отримає Мінськ, забезпечать розрахунки перед російськими постачальниками. Отож інтерес до цієї позики – з обох сторін. Про це Силуанов повідомив в ефірі одного з російських телеканалів, інформує 24 канал.

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Ми чуємо, що деякі говорять, навіщо в складній для Росії ситуації давати ще кредити закордонним країнам. В такому випадку це наш дуже близький торговий, економічний партнер. Це і замовлення для наших підприємств, це зайнятість на наших підприємствах,

– пояснив глава російського Мінфіну.

Що відомо про кредит Росії Білорусі

Кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів Білорусь отримає за спрощеною процедурою.

Відповідне рішення ухвалила Державна дума Росії 16 вересня. Депутати дозволили уряду надавати іншим країнам кредити, не заплановані раніше.

Кредит Олександру Лукашенку пообіцяв Володимир Путін під час зустрічі у Сочі 14 вересня.

У Кремлі запевняють, що жодних політичних умов для Мінська задля отримання грошей не ставлять.