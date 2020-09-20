1,5 мільярда доларів кредиту для Білорусі: у Росії кажуть, що це економіка, жодної політики
Надання Росією 1,5 мільярда доларів кредиту для Білорусі вигідно для обох держав. На думку російського міністра фінансів Антона Силуанова, це підтримає, як білоруську, так і російську економіки.
Білорусь – дуже близький партнер Росії, – Силуанов
З 1,5 мільярда в американській валюті, які отримає Мінськ, забезпечать розрахунки перед російськими постачальниками. Отож інтерес до цієї позики – з обох сторін. Про це Силуанов повідомив в ефірі одного з російських телеканалів, інформує 24 канал.
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Ми чуємо, що деякі говорять, навіщо в складній для Росії ситуації давати ще кредити закордонним країнам. В такому випадку це наш дуже близький торговий, економічний партнер. Це і замовлення для наших підприємств, це зайнятість на наших підприємствах,
– пояснив глава російського Мінфіну.
Що відомо про кредит Росії Білорусі
- Кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів Білорусь отримає за спрощеною процедурою.
- Відповідне рішення ухвалила Державна дума Росії 16 вересня. Депутати дозволили уряду надавати іншим країнам кредити, не заплановані раніше.
- Кредит Олександру Лукашенку пообіцяв Володимир Путін під час зустрічі у Сочі 14 вересня.
- У Кремлі запевняють, що жодних політичних умов для Мінська задля отримання грошей не ставлять.
Про що ще домовились Путін та Лукашенко у Сочі?– Обидва президенти домовилися доручити підготувати відновлення транспортного сполучення.
– Лукашенко підтвердив намір запустити зміни до Конституції.
– Путін підтримав проведення конституційної реформи.
– Путін звернув увагу, що всі російські військові після завершення навчань в Білорусі будуть повернуті до місць дислокації.
– Обговорювали питання постачання нафти й газу.