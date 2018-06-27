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22:53, 26 червня
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150-кілограмова модель Тесс Холідей з'явилася на обкладинці журналу про здоров'я: фото

474 Читать новость на русском
Тесс Холідей
Тесс Холідей / Instagram

32-річна plus-size модель Тесс Холлідей знялася для обкладинки журналу здоров'я "Self". Дівчина, яка важить понад 150 кілограмів, давно не комплексує своєю зовнішністю, а пропагує тему здоров'я і любові до себе.

Журнал "Self" опублікував фото пишнотілої моделі на своїй сторінці в Instagram.

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Тесс Холідей зазначила, що це абсолютно сюрреалістично, щоб побачити повне тіло на обкладинці журналу здоров'я.

"Я мушу довести своє здоров'я і цінність людям, кому не все одно", – наголосила модель.

На обкладинці Тесс Холідей позує топлес, ледь прикриваючи груди.

тесс холідей
Тесс Холлідей / Self

Я намагаюсь розповідати людям, що ніхто не може осуджувати інших людей і те, що вони роблять зі своїми тілами,
– заявила Тесс виданню.

Зазначається, що plus-size модель веде свою особисту революційну кампанію, щоб змінити погляд людей стосовно ваги та здоров'я.

тесс холлідей
Тесс Холлідей / Self

тесс холлідей
Тесс Холлідей / Self

Теги: LifeStyle Мода Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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