150-кілограмова модель Тесс Холідей з'явилася на обкладинці журналу про здоров'я: фото
32-річна plus-size модель Тесс Холлідей знялася для обкладинки журналу здоров'я "Self". Дівчина, яка важить понад 150 кілограмів, давно не комплексує своєю зовнішністю, а пропагує тему здоров'я і любові до себе.
Журнал "Self" опублікував фото пишнотілої моделі на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Донька Мадонни з неголеними пахвами знялася у рекламі: фото
Тесс Холідей зазначила, що це абсолютно сюрреалістично, щоб побачити повне тіло на обкладинці журналу здоров'я.
"Я мушу довести своє здоров'я і цінність людям, кому не все одно", – наголосила модель.
На обкладинці Тесс Холідей позує топлес, ледь прикриваючи груди.
Тесс Холлідей / Self
Я намагаюсь розповідати людям, що ніхто не може осуджувати інших людей і те, що вони роблять зі своїми тілами,
– заявила Тесс виданню.
Зазначається, що plus-size модель веде свою особисту революційну кампанію, щоб змінити погляд людей стосовно ваги та здоров'я.
Тесс Холлідей / Self
Тесс Холлідей / Self