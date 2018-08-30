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150-кілограмова модель Тесс Холлідей зізналася, що стала жертвою зґвалтування: подробиці

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Тесс Холлідей
Тесс Холлідей / Cosmopolitan

33-річна Тесс Холлідей, яку називають найповнішою моделлю в світі, знялася для обкладинки жовтневого випуску британського журналу Cosmopolinan і дала виданню відверте інтерв'ю.

Про знімання для обкладинки Cosmopolitan Тесс Холлідей повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Я без перебільшення дівчина Cosmo! Не можу повірити, що говорю це! Спасибі британському журналу Cosmopolitan за цю неймовірну можливість. Якби я побачила таке тіло, як у мене, в цьому журналі, коли була юною, це змінило б моє життя. І сподіваюся, це змінить життя кого-то з вас", – заявила модель.

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

В інтерв'ю Тесс Холлідей розповіла про проблеми з розладом психіки і зізналася у тому, що була двічі згвалтована одною людиною. За її словами, отримана психологічна травма сильно вплинула на її сексуальні стосунки, пише Independent.

У перший раз я прийшла до нього в кімнату. Він здався мені симпатичним. Він подобався мені, але я не хотіла займатися з ним сексом. Але він з силою накинувся на мене. Тоді я дозволила йому це зробити. Мені було сказано, що у мене просто немає вибору. Я не зрозуміла, що це було згвалтування. Вдруге, коли я була в його вітальні, він почав до мене приставати. Але я відповіла відмовою. І це сталося знову,
– розповіла зірка.

тесс холлідей
Тесс Холлідей для журналу Cosmopolitan

Тесс Холлідей для журналу Cosmopolitan
Тесс Холлідей для журналу Cosmopolitan
 

Крім того, раніше на своїй сторінці в Instagram опублікувала допис, у якому заявила про те, що не потрібно боятися і мовчати.

"Я хотіла б знати раніше, що про це нормально говорити і це не моя провина", – наголосила Тесс.

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

Жінка додала, що змогла спати оголеною тільки з її чоловіком Ніком. Зараз Тесс Холлідей живе у щасливому шлюбі з ним і виховують двох дітей: 13-річний син Райлі та 2-річний Боуї.

тесс холлідей
Тесс Холлідей з чоловіком

Теги: Мода LifeStyle Секс-скандал Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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