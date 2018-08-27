150 тисяч доларів "на халяву": відсьогодні у Росії платитимуть за доноси

27 серпня набув чинності наказ МВС РФ про виплати громадянам за допомогу правоохоронним органам у розкритті злочинів. Матеріальне преміювання затвердили в російському Мін'юсті. Сума винагороди стартує від 750 доларів США, а максимальна – 150 тисяч. Уже зараз експерти кажуть, що заради грошей "стукати" почнуть всі на всіх.

Зазначається, що громадянин може розраховувати на нагороду, якщо надасть правдиву інформацію, за допомогою якої правоохоронні органи змогли розкрити злочин і затримати підозрюваного.

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Згідно з текстом наказу, розмір винагороди може сягати трьох мільйонів рублів і навіть перевищувати його – за вказівкою міністра.



Наказ про запровадження винагороди за доноси

Винагороду інформаторам платитимуть або готівкою, або на рахунок у банку.



"Два роки тому малював, і досі на волі?"

У документі уточнюється, що отримати нагороду інформатор може протягом двох тижнів.



"У лінії партії, схоже – фінішна пряма"

Якщо ж в МВС вирішили відмовити людині у виплаті, то представники відомства зобов'язані повідомити інформатору про це протягом семи днів після прийняття рішення.



"Дивно, що частку конфіскованого майна не віддають – патріотизм би зріс до нечуваних висот"

Соцмережі бурхливо відреагували на цю новину.



"На пенсії грошей нема. А на систему донощиків – є"

А от російські правоохоронці переконують, що тепер у росіян розвиватиметься "соціальна відповідальність".