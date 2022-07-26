Головні події 153 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

06:07 Братчук заявив, що росіяни вдарили по Одещині зі стратегічних літаків авіації.

05:26 Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни зранку обстріляли місто. Він зазначив, що є "приліт" у цивільні об'єкти. Снаряд влучив у будівлю, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

05:06 У Миколаєві лунають гучні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію та попросив залишатись в укриттях.

04:50 У багатьох областях – повітряна тривога. Жителі Харкова та Одеси повідомляють про вибухи.

03:43 Українська авіація 7 разів вдарила по росіянах на Півдні. Втрати окупантів:

48 окупантів;

4 танків Т-72;

гармати-гаубиці калібру 152 міліметрів;

самохідної артилерійської установки;

3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

03:29 В окупованому Донецьку вкотре лунають вибухи. У Будьонівському районі міста – масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтобаза.

02:04 Олексій Арестович заявив, що ЗСУ повністю знищили 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків росіян. Це 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій.

01:22 Президент Туреччини Реджеп Ердоган дорікнув політикам Заходу, що вони нібито ставляться до кремлівського диктатора не так "як личить політикам". Він сказав, нібито Анкара ставиться однаково до путіна та Володимира Зеленського. Мовляв, обох "розглядають як друзів".

00:38 російські пропагандисти цинічно анонсували удар по Києву. Зокрема, окупанти запропонували вдарити під час прощального візиту Бориса Джонсона.

00:11 За інформацією журналістів, міноборони білорусі зібралось закупити тисячі мішків для транспортування трупів. Вивчають "цінові пропозиції".