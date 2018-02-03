15-річна Костюк тріумфувала на дорослому тенісному турнірі в Австралії

Юна українська тенісистка Марта Костюк у фіналі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Берні (призовий фонд 60 тисяч доларів) зустрічалася з 25-річною швейцаркою Вікторією Голубіч.

Зустріч завершилася на користь українки, якій для загальної перемоги знадобилося два сети – 6:4, 6:3. Зауважимо, що суперниця Костюк була сіяною під 1-м номером.

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Загалом, фінальне протистояння видалося вкрай захопливим і напруженим із великою кількістю брейків у вирішальний момент. До прикладу, за рахунку 5:2 у першому сеті Марта двічі під нуль програла подачі суперниці, а потім здобула брейк на її подачі.

Так, перемога в Берні стала для Костюк другою на професійному рівні в її кар'єрі. Торік Марта стала наймолодшою українською тенісисткою, яка коли-небудь перемагала на турнірі ITF, виборовши титул в угорському Дунакесі.

Крім того, ця вікторія дозволить Костюк з 5 лютого не лише увійти до ТОП-200 рейтингу WTA, а й стати тут наймолодшою тенісисткою.

Нагадаємо, на шляху до фіналу турніру в Берні Марту Костюк здолала місцеву тенісистку Зої Хайвс.