15-річна Марта Костюк пройшла у третій раунд Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк у другому кваліфікаційному раунді Australian Open перемогла австралійку Ольвію Роговську – 6:3, 7:5.

Перший сет для Костюк почався не просто, та українці все ж вдалося два гейми на свій подачі і подачі суперниці. Вона повела з рахунком 4:1, пише BTU.

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Після цього Роговська скоротила розрив до одного гейму, але Костюк насилу змогла зробити зворотний брейк 5:3. Подати на сет українці вдалося тільки з четвертої спроби, відігравши при цьому брейк-пойнт.

Другий сет Костюк також почала з брейку. Потім Костюк зміцнила перевагу грою на власній подачі, відігравши брейк-пойнт австралійки. Проте Роговська заграла впевненіше, ніж в першому сеті. Через шість геймів, по ходу яких жодна з тенісисток не взяла подачу суперниці, австралійка зробила брейк, а потім і повела 5: 4.

Костюк з другої спроби змогла зрівняти рахунок, потім і зробити черговий брейк, завдяки подвійній помилці Роговської в останньому розіграші, і на своїй подачі зуміла подати на перемогу в матчі.