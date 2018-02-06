15-річна Марта Костюк встановила чергове історичне досягнення

Юна українська тенісистка Марта Костюк підкорила нове історичне досягнення – стала наймолодшою тенісисткою в ТОП-200 світового рейтингу за останніх 9 років.

Про це повідомляє WTA Insider.

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Українка стала 185-ю ракеткою світу у віці 15 років і 222 днів. Востаннє таким досягненням могла похвалитись португальська тенісиста Мічел Ларчер де Бріту, яка у віці 15 років і 223 днів піднялася на 124-е місце в рейтингу WTA. Вона встановила це досягнення у 8 вересня 2008 року.

Marta Kostyuk is making her #WTA Top 200 debut this week, jumping 58 spots to No.185



At 15 years, 222 days, she is the youngest player to be ranked in the Top 200 in nearly 10 years (week of Sep 8, 2008 – No.124 Michelle Larcher de Brito) — WTA Insider (@WTA_insider) 6 лютого 2018 р.

Як відомо, Костюк виграла фінал вже другого дорослого турніру – ITF в Берні (Австралія). Це досягнення дозволило їй піднятися на 58 позицій у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стати 185-ю ракеткою світу.

А на Australian Open-2018 Костюк дійшла до третього кола, де поступилася своїй співвітчизниці Еліні Світоліній.