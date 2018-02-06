15-річна Марта Костюк встановила чергове історичне досягнення
Юна українська тенісистка Марта Костюк підкорила нове історичне досягнення – стала наймолодшою тенісисткою в ТОП-200 світового рейтингу за останніх 9 років.
Про це повідомляє WTA Insider.
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Українка стала 185-ю ракеткою світу у віці 15 років і 222 днів. Востаннє таким досягненням могла похвалитись португальська тенісиста Мічел Ларчер де Бріту, яка у віці 15 років і 223 днів піднялася на 124-е місце в рейтингу WTA. Вона встановила це досягнення у 8 вересня 2008 року.
Як відомо, Костюк виграла фінал вже другого дорослого турніру – ITF в Берні (Австралія). Це досягнення дозволило їй піднятися на 58 позицій у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стати 185-ю ракеткою світу.
А на Australian Open-2018 Костюк дійшла до третього кола, де поступилася своїй співвітчизниці Еліні Світоліній.