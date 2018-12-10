12:45
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      15-річна російська спортсменка загинула, вирішивши зарядити телефон у ванній

      1027 Читать новость на русском
      Загинула чемпіонка панкратіону Ірина Рибникова
      Ірина Рибникова загинула від удару струмом / Instagram

      Безглуздий випадок обірвав життя 15-річної чемпіонки Росії з панкратіону Ірини Рибникової. У себе вдома дівчина приймала ванну, взявши з собою смартфон, який поставила на зарядку. Телефон випадково впав у воду, і юна спортсменка загинула від удару струмом.

      Інцидент стався 8 грудня у місті Братськ Іркутської області, де проживала чемпіонка.

      Читайте також: Російський біатлоніст незграбно впав під час гонки: відео

      У нас в Братську проходив турнір. Прийшов наш спортивний лікар і сказав, що Ірина купалася у ванній, розмовляючи по телефону, який стояв на зарядці. Випадково впустила телефон у воду і загинула від удару струмом,
      – повідомив глава Ангарського відділення Федерації панкратіону Абдулатіпов Казбеков.

      Навесні 2018 року Ірина Рибникова перемогла на першості Росії з панкратіону. За підсумками змагань спортсменку з Братська включили у збірну РФ для участі в першості Європи та світу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини Росії Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Удар в спину" российскому экспорту
      сьогодні , 12:00 "Удар в спину" российскому экспорту
      Злой Одессит 2593
      Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру
      сьогодні , 11:37 Розгроми від "Шахтаря" та "Динамо", "Олександрія" неочікувано програє вдома: підсумки 18-го туру
      Ігор Саджениця 198
      Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Новое доказательство против Трампа и новый претендент в президенты – новости США за неделю
      Максим Карижський 2996
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 грудня , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3429
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 грудня , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 3108
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      UFI поверне українцям гроші за квитки
       28 вересня 2013 , 14:15
      Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну
       12 травня 2014 , 13:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук