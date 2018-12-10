Безглуздий випадок обірвав життя 15-річної чемпіонки Росії з панкратіону Ірини Рибникової. У себе вдома дівчина приймала ванну, взявши з собою смартфон, який поставила на зарядку. Телефон випадково впав у воду, і юна спортсменка загинула від удару струмом.

Інцидент стався 8 грудня у місті Братськ Іркутської області, де проживала чемпіонка.

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У нас в Братську проходив турнір. Прийшов наш спортивний лікар і сказав, що Ірина купалася у ванній, розмовляючи по телефону, який стояв на зарядці. Випадково впустила телефон у воду і загинула від удару струмом,

– повідомив глава Ангарського відділення Федерації панкратіону Абдулатіпов Казбеков.

Навесні 2018 року Ірина Рибникова перемогла на першості Росії з панкратіону. За підсумками змагань спортсменку з Братська включили у збірну РФ для участі в першості Європи та світу.

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