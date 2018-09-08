15-річна українка сенсаційно вийшла у півфінал юніорського US Open

15-річна тенісистка Дарина Лопатецька неочікувано пройшла до півфіналу юніорського турніру Відкритого чемпіонату США (US Open).

Українка в трьох сетах перемогла лідера посіву і господарку кортів Корі Гауфф. Матч тривав 2 години 3 хвилини і закінчився з рахунком 6:4, 3:6, 6:2.

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За час, проведений на корті, українська тенісистка виконала 3 подачі навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 7 брейк-поінтів . Амеріканка ж зробила 1 ейс, 17 раз помилилася при введенні м'яча в гру і взяла 5 геймів на прийомі.

За вихід у фінал Лопатецька зіграє проти Ван Сіюй з Китаю, яка виступає під третім номером посіву і займає сьоме місце в світовому юніорському рейтингу. Зазначимо, що українка тільки вперше виступає на турнірі категорії Великого Шолома серед юніорів і знаходиться на 70-му рядку світового рейтингу.

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Дарина Лопатецкая (Україна) – Корі Гауфф (США) 2:1 (6:4, 3:6, 6:2)

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