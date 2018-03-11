15-річна українська тенісистка Марта Костюк програла у фіналі турніру ITF в Чжухаї

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла завоювати другий титул в сезоні на хардовому турнірі ITF в Чжухаї з призовим фондом 60 000 доларів.

Про це повідомляє sportarena.

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У вирішальному поєдинку 15-річна українка зустрілася зі своєю колишньою співвітчизницею Мариною Заневською, яка нині представляє Бельгію. Вже у дев'ятому геймі Заневська взяла подачу українки і оформила перемогу з першого матчбола.

У підсумку, результат фіналу був 2: 6, 4: 6 на користь Марини Заневської.

Попереду Марту чекає виступ на ще одному китайському першості ITF в Шеньчжені.