15-річна українська тенісистка Марта Костюк програла у фіналі турніру ITF в Чжухаї
Українська тенісистка Марта Костюк не змогла завоювати другий титул в сезоні на хардовому турнірі ITF в Чжухаї з призовим фондом 60 000 доларів.
Про це повідомляє sportarena.
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У вирішальному поєдинку 15-річна українка зустрілася зі своєю колишньою співвітчизницею Мариною Заневською, яка нині представляє Бельгію. Вже у дев'ятому геймі Заневська взяла подачу українки і оформила перемогу з першого матчбола.
У підсумку, результат фіналу був 2: 6, 4: 6 на користь Марини Заневської.
Попереду Марту чекає виступ на ще одному китайському першості ITF в Шеньчжені.
Джерело: 24 Канал
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