15 собак в Instagram, які подорожують більше, ніж ви

2 липня весь світ відзначає Міжнародний день собак. Господарі домашніх улюбленців не лише проводять з ними весь свій вільний час, а й подорожують з ними та створюють для них власні сторінки в соцмережах.

Собаки найрізноманітніших пород та розміру не роблять незручностей своїм хазяїнам та доповнюють їхні компанії під час мандрівок. Акаунти собак в соцмережах додають шанувальникам не лише хорошого настрою, а й показують, як можна чудово та сміливо проводити час з чотирилапими в будь-якому куточку світу.

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Ми для вас зібрали підбірку найяскравіших профілів в Instagram, в яких менші друзі-собаки радіють життю та подорожують країнами. Беріть з них приклад і наповнюйте своє життя неймовірними емоціями!

Собака Момо

Допис, поширений Andrew Knapp (@andrewknapp) 9 Кві 2018 р. о 7:46 PDT

Собака Медді

Допис, поширений Theron Humphrey (@thiswildidea) 16 Тра 2018 р. о 8:57 PDT

Собака Кайенна

Допис, поширений Cayenne My Red Merle Girl (@cayenneiam) 28 Кві 2018 р. о 6:35 PDT

Собаки Джанго і Хлоя

Допис, поширений Django & Chloe (@django_and_chloe) 20 Бер 2018 р. о 6:12 PDT

Собака Містер Бентлі

Допис, поширений Mister Bentley (@mrbentley_thedog) 24 Тра 2018 р. о 9:11 PDT

Собака Аспен

Допис, поширений Aspen the Mountain Pup (@aspenthemountainpup) 9 Тра 2018 р. о 10:05 PDT

Собака Чапаті

Допис, поширений traveling dog Chapati (@travelingchapati) 25 Вер 2017 р. о 5:04 PDT

Собаки Макс і Луїза

Допис, поширений Max et Louise (@max_et_louise) 3 Гру 2017 р. о 1:13 PST

Собаки Аспен і Коа

Допис, поширений Samantha, Aspen & Koa (@samanthabrookephoto) 9 Чер 2018 р. о 4:26 PDT

Собака Хлоя

Допис, поширений Chloe The Mini Frenchie (@chloetheminifrenchie) 26 Сер 2017 р. о 12:35 PDT

Собака Майамі

Допис, поширений Miami Traveller Dog (@miami_traveller_dog) 19 Бер 2017 р. о 4:03 PDT

Собака Локі