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Телеканал новин 24 Новини Подорожі

15 собак в Instagram, які подорожують більше, ніж ви

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15 собак в Instagram, які подорожують більше, ніж ви
15 собак в Instagram, які подорожують більше, ніж ви / Instagram / @andrewknapp

2 липня весь світ відзначає Міжнародний день собак. Господарі домашніх улюбленців не лише проводять з ними весь свій вільний час, а й подорожують з ними та створюють для них власні сторінки в соцмережах.

Собаки найрізноманітніших пород та розміру не роблять незручностей своїм хазяїнам та доповнюють їхні компанії під час мандрівок. Акаунти собак в соцмережах додають шанувальникам не лише хорошого настрою, а й показують, як можна чудово та сміливо проводити час з чотирилапими в будь-якому куточку світу. 

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Ми для вас зібрали підбірку найяскравіших профілів в Instagram, в яких менші друзі-собаки радіють життю та подорожують країнами. Беріть з них приклад і наповнюйте своє життя неймовірними емоціями!

Собака Момо

 

Собака Медді

 

Собака Кайенна

 

Собаки Джанго і Хлоя

 

Собака Містер Бентлі

 

Собака Аспен

 

Собака Чапаті

 

Собаки Макс і Луїза

 

Собаки Аспен і Коа

 

Собака Хлоя

 

Собака Майамі

 

Собака Локі

 

 

Теги: LifeStyle Подорожі світ тварин Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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