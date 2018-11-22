15 жінок, бізнес яких змінює країну на краще
22 листопада у ТРЦ Gulliver відкрилася фотовиставка "Жінки в ритейлі".
Мета проекту – на прикладі реальних історій показати роль жінок у розвитку бізнесу і рітейлу в Україні, а також надихнути українок шукати шляхи для реалізації наймасштабніших ідей.
Експозиція складається з 15 яскравих портретів жінок-засновниць бізнесу і жінок, які своєю діяльністю впливають на розвиток рітейлу в Україні. Доповнює загальну картину полотно з описом проекту та інформацією про Retail&Development Business Summit, спікерами якого в цьому році являються учасниці фотопроекту.
Головними героїнями зйомки стали:
• Ксенія Павлова (співвласник O bag в Україні);
• Оксана Середюк (співвласник ресторанного холдингу MAFIA, CASTA, BAO, NĂM, Georgia, Brilliant Bar, Якіторія);
• Тетяна Семенченко (співвласник української мережі студій одягу VOVK);
• Поліна Кошарна (засновник і співвласник MasterZOO);
• Анна Луковкіна (автор і засновник проекту Всі. Свої);
• Наталія Логвин (PR-директор Kasta.ua (modnaKasta);
• Тетяна Бурда (засновник і співвласник Invogue Fashion Group (IFG);
• Наталія Нетовкіна (засновник Ювелірного Дому ZARINA)
• Ольга Тадао (представник однієї з сімей-співзасновників АГРОМАТ);
• Анна Коваленко (співзасновник і співвласник першого українського мас-маркету жіночого одягу MustHave);
• Анастасія Дзюба (співзасновник і співвласник першого українського мас-маркету жіночого одягу MustHave);
• Ірина Букур (автор, засновник і власник Irene Bukur);
• Олена Семенова (співзасновник і керівник українського бренду одягу Week)
• Наталія Мовчун (співзасновник РМ "GIULIA", ТОВ "Текстиль Рітейл");
• Інеса Бачуріна (співзасновник Rechi.ua).
Представниці прекрасної статі сьогодні успішно розвивають власні проекти, складаючи гідну конкуренцію чоловікам.
"10 років тому навіть на конференціях пов'язаних з рітейлом чоловіки були в більшості, – каже одна з учасниць фотовиставки Поліна Кошарна, засновник і співвласник MasterZOO. – Сьогодні вже нікого не дивує жінка – директор будівельної компанії або будь-якого іншого великого підприємства".
Про вибір партнера не тільки для бізнесу, але і для життя не з чуток знає Тетяна Семенченко, співвласник української мережі студій одягу VOVK. Знайомство з майбутнім чоловіком, який зараз є співвласником компанії, стало переломним моментом в історії бренду. Це саме він підтримав жінку в бажанні відкрити першу студію. Головне правило для Тетяни і її чоловіка – не зупинятися на досягнутому. Завжди є до чого прагнути, куди рухатися і як розвиватися! Попереду нові відкриття і вихід на міжнародний ринок. Нехай кожен дізнається, що "made in Ukraine" – це якісно, красиво, доступно.
Організатором фотовиставки виступила Асоціація рітейлерів України, яка в рамках даного проекту представила спікерів Сесії Retail & Development Business Summit "Жінки в ритейлі. Історії успіху. Натхнення. Мотивація". Захід відбудеться 6 грудня в КВЦ "Парковий".
Відвідати фотовиставку можна безкоштовно з 22 листопада по 6 грудня на 2 поверсі торгово-розважального центру Gulliver.
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