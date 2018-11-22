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      15 жінок, бізнес яких змінює країну на краще

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      22 листопада у ТРЦ Gulliver відкрилася фотовиставка "Жінки в ритейлі".

      Мета проекту – на прикладі реальних історій показати роль жінок у розвитку бізнесу і рітейлу в Україні, а також надихнути українок шукати шляхи для реалізації наймасштабніших ідей.

      Експозиція складається з 15 яскравих портретів жінок-засновниць бізнесу і жінок, які своєю діяльністю впливають на розвиток рітейлу в Україні. Доповнює загальну картину полотно з описом проекту та інформацією про Retail&Development Business Summit, спікерами якого в цьому році являються учасниці фотопроекту.

      Головними героїнями зйомки стали:

      • Ксенія Павлова (співвласник O bag в Україні);

      • Оксана Середюк (співвласник ресторанного холдингу MAFIA, CASTA, BAO, NĂM, Georgia, Brilliant Bar, Якіторія);

      • Тетяна Семенченко (співвласник української мережі студій одягу VOVK);

      • Поліна Кошарна (засновник і співвласник MasterZOO);

      • Анна Луковкіна (автор і засновник проекту Всі. Свої);

      • Наталія Логвин (PR-директор Kasta.ua (modnaKasta);

      • Тетяна Бурда (засновник і співвласник Invogue Fashion Group (IFG);

      • Наталія Нетовкіна (засновник Ювелірного Дому ZARINA)

      • Ольга Тадао (представник однієї з сімей-співзасновників АГРОМАТ);

      • Анна Коваленко (співзасновник і співвласник першого українського мас-маркету жіночого одягу MustHave);

      • Анастасія Дзюба (співзасновник і співвласник першого українського мас-маркету жіночого одягу MustHave);

      • Ірина Букур (автор, засновник і власник Irene Bukur);

      • Олена Семенова (співзасновник і керівник українського бренду одягу Week)

      • Наталія Мовчун (співзасновник РМ "GIULIA", ТОВ "Текстиль Рітейл");

      • Інеса Бачуріна (співзасновник Rechi.ua).

      Представниці прекрасної статі сьогодні успішно розвивають власні проекти, складаючи гідну конкуренцію чоловікам.

      "10 років тому навіть на конференціях пов'язаних з рітейлом чоловіки були в більшості, – каже одна з учасниць фотовиставки Поліна Кошарна, засновник і співвласник MasterZOO. – Сьогодні вже нікого не дивує жінка – директор будівельної компанії або будь-якого іншого великого підприємства".

      Про вибір партнера не тільки для бізнесу, але і для життя не з чуток знає Тетяна Семенченко, співвласник української мережі студій одягу VOVK. Знайомство з майбутнім чоловіком, який зараз є співвласником компанії, стало переломним моментом в історії бренду. Це саме він підтримав жінку в бажанні відкрити першу студію. Головне правило для Тетяни і її чоловіка – не зупинятися на досягнутому. Завжди є до чого прагнути, куди рухатися і як розвиватися! Попереду нові відкриття і вихід на міжнародний ринок. Нехай кожен дізнається, що "made in Ukraine" – це якісно, ​​красиво, доступно.

      Організатором фотовиставки виступила Асоціація рітейлерів України, яка в рамках даного проекту представила спікерів Сесії Retail & Development Business Summit "Жінки в ритейлі. Історії успіху. Натхнення. Мотивація". Захід відбудеться 6 грудня в КВЦ "Парковий".

      Відвідати фотовиставку можна безкоштовно з 22 листопада по 6 грудня на 2 поверсі торгово-розважального центру Gulliver.

      Теги: Новини Києва Фотоновини Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 22 листопада
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