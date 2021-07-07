16-річна впала у вигрібну яму та загинула на Одещині: полізла туди сама
7 липня 2021 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
На Одещині виявили тіло 16-річної дівчини у вигрібній ямі. Правоохоронці вважають, що вона туди сильно нахилилася, але не втрималася та впала.
Про це повідомили 7 липня. Трагедія трапилася напередодні в містечку Арциз.
Інший випадок 3-річна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні на Харківщині
Діставала телефон
- Мовиться про вигрібну яму вуличного туалету.
- На думку слідчих, туди впав телефон дівчини.
- Вона намагалася його дістати, але впала слідом за ґаджетом.
- Тіло направили на експертизу, щоб напевне встановити причину смерті.
- Наразі цей випадок розслідують як нещасний випадок.