16-річна впала у вигрібну яму та загинула на Одещині: полізла туди сама

7 липня 2021 , 16:49
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Джерело:

поліція Одещини

На Одещині виявили тіло 16-річної дівчини у вигрібній ямі. Правоохоронці вважають, що вона туди сильно нахилилася, але не втрималася та впала.

Про це повідомили 7 липня. Трагедія трапилася напередодні в містечку Арциз.

Інший випадок 3-річна дівчинка ледь не потонула в надувному басейні на Харківщині

Діставала телефон

  • Мовиться про вигрібну яму вуличного туалету.
  • На думку слідчих, туди впав телефон дівчини.
  • Вона намагалася його дістати, але впала слідом за ґаджетом.
  • Тіло направили на експертизу, щоб напевне встановити причину смерті.
  • Наразі цей випадок розслідують як нещасний випадок.
Зверніть увагу! 15 червня на Київщині сталася схожа трагедія. Там 4-річний хлопчик і старша за нього на 6 років дівчинка впали у вигрібну яму вуличного туалету. Це сталося на базі відпочинку в селі Кийлів Бориспільського району. Хлопчик одразу загинув, а дівчинку госпіталізували у важкому стані.
Автор: Олександр Марчак