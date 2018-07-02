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160 туристів не можуть вилетіти в Україну з популярного курорту в Іспанії, – ЗМІ

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Українські туристи застрягли в аеропорті Пальма-де-Майорки
Українські туристи застрягли в аеропорті Пальма-де-Майорки / Фото з відкритих джерел

Майже 160 українських туристів не можуть вилетіти додому з відпочинку в іспанському місті Пальма-де-Майорка, що розташоване на острові Мальорка в Середземному морі.

Про це повідомив один з відпочивальників, які не можуть повернутися до України, В’ячеслав Сірий, передає "Укрінформ".

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"Мене звуть Сірий В’ячеслав, я один з туристів, які перебувають в аеропорту міста Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур організований через оператора JOINUP. Виліт має бути через авіакомпанію Yanair. Рейс вильоту був призначений на 01.07 на 17:40, було перенесення рейсу, про який нас повідомили і був організований трансфер. Потім наш турагент повідомив, що рейс знову переноситься", – розповів чоловік.

Він зауважив, що в аеропорту застрягли 160 людей, серед яких і діти. Усі вони перебувають там з 5 ранку, не маючи інформації, коли буде проведений виліт до України.

"Точної інформації щодо вильоту немає, їжі і води нам ніхто не дає", – додав В’ячеслав Сірий.

За його словами, до них приходили представники аеропорту, які повідомили, що "потрібно ще почекати, поки інформацію з'ясовують".

Водночас, у прес-службі туроператора JOINUP затримку з вильотом туристів з Пальма-де-Майорки назвали технічною несправністю літака компанії Yanair, який мав 2 липня відвезти туристів з України туди на відпочинок і повернутися з тими українськими туристами, які зараз на островах.

Ми вирішили, що рейс з України ми відміняємо, тому що ми не розуміємо, коли він відбудеться і чи відбудеться, а для туристів, які перебувають в Пальма-де-Майорка, ми зараз дуже оперативно і всіма силами шукаємо готель, де вони проведуть цю ніч і завтра зранку ми зробимо вивізний рейс,
– розповіла представник прес-служби JOINUP Катерина Резніченко.

Жінка додала, що поки відпочивальники дійсно перебувають в аеропорту, оскільки розпал сезону і готель знайти складно. Водночас вона наголосила, що вивізний рейс з Пальма-де-Майорки теж, швидше за все, буде здійснено авіакомпанією Yanair не раніше ранку 3 липня, але точного часу поки немає.

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що близько 300 українських туристів застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України. Згодом Василь Кирилич сповістив, частина українців вже вилетіла додому.

Теги: Новини України відпочинок авіація
Джерело: 24 Канал
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