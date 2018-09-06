16-літній українець став чемпіоном світу у стрільбі по рухомій мішені

У південнокорейському Чанвоні триває чемпіонат та юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту. Збірна України здобула вже чотири нагороди.

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Четвертою нагородою стала золота медаль Данила Даниленка. 16-літній українець переміг в особистому турнірі серед юніорів у стрільбі по рухомій мішені з 50 метрів (у вправі МГ-11а), повідомили у Федерації стрільби України. Варто додати, що до цього він виграв "срібло" у стрільбі по рухомій мішені серед дорослих.

У своїй золотій стрільбі Данило Даниленко показав результат 386 очок. Стільки ж набрали німець Кріс Гроссейм та швед Андреас Бергстрьом, які посіли друге та третє місця відповідно, але поступилися Даниленку у додаткових серіях.

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Нагадаємо, що окрім Даниленка, раніше Олена Костевич і Олег Омельчук стали бронзовими призерами в олімпійській дисципліні - стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів у міксті

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня.

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