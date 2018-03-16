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16-річна блогерка одягає зірок у гігантські пуховики: фото

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Мей наряджає зірок в одяг велетенських розмірів
Мей наряджає зірок в одяг велетенських розмірів / @itsmaysmemes

Об’ємний одяг зараз на піку популярності – на показах дизайнери Raf Simons, Acne Studios і Balenciaga продемонстрували чимало моделей оверсейз.

Цю тенденцію підхопили автор інстаграм-аккаунта itsmaysmemes: за допомогою фотошопу вона наряджає зірок в одяг розміром як мінімум 5XL.

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Творець аккаунта @itsmaysmemes – 16-річна дівчина Мей.

"Я люблю моду, але її не так багато там, де я живу (Мей з Гаваїв). Навколо всі ходять в шортах і майках, а мене надихають величезні куртки від Balenciaga, особливо колекція осінь-зима 2018", – розповідає блогерка.

Мей вважає, що величезні куртки – нова хвиля і наряджає в них зірок від A$AP Rocky до Белли Хадід та Кайлі Дженнер.

Допис, поширений May (@itsmaysmemes)

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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