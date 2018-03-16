16-річна блогерка одягає зірок у гігантські пуховики: фото
Об’ємний одяг зараз на піку популярності – на показах дизайнери Raf Simons, Acne Studios і Balenciaga продемонстрували чимало моделей оверсейз.
Цю тенденцію підхопили автор інстаграм-аккаунта itsmaysmemes: за допомогою фотошопу вона наряджає зірок в одяг розміром як мінімум 5XL.
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Творець аккаунта @itsmaysmemes – 16-річна дівчина Мей.
"Я люблю моду, але її не так багато там, де я живу (Мей з Гаваїв). Навколо всі ходять в шортах і майках, а мене надихають величезні куртки від Balenciaga, особливо колекція осінь-зима 2018", – розповідає блогерка.
Мей вважає, що величезні куртки – нова хвиля і наряджає в них зірок від A$AP Rocky до Белли Хадід та Кайлі Дженнер.
Джерело: 24 Канал
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