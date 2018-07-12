16-річна Кайя Гербер стала зіркою італійського Vogue

Американська модель Кайя Гербер, яка у свої 16 років досягає небачених успіхів, стала зіркою нового липневого випуску видання Vogue Italia. Зірка приміряла декілька дуже стильних образів у яскравому фотосеті.

Донька Сінді Кроуфорд позувала для відомого глянцю у декількох образах від іменитих брендів, зокрема й від Valentino. Головний акцент в нарядах був зроблений на екстравагантних бюстгальтерах, які зірка приміряла поверх водолазок, футболок та суконь. Класичні костюми різних соковитих кольорів дуже пасували Кайї.

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Кайя Гербер для Vogue Italia

Автором фотосету для Vogue Italia став Кольєр Шорр. На запитання журналістів, про що мріє модель у свої 16 років, коли вона вже досягла такого успіху в модельній кар’єрі, вона відповіла, що вона наче "закрила коло".

Одна з моїх мрій тепер збулась з обкладинкою Vogue Italia. Коли мені було 13, я мала зйомку з Стівеном Майзелем для цього журналу, і я відчула тоді дуже сильні емоції. Я подумала, що рано чи пізно я сюди повернусь. І ось я. Це було чудове повернення, як закриття кола,

– поділилась Кайя.



Кайя Гербер для Vogue Italia