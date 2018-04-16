16-річна Кайя Гербер стала обличчям модного глянцю: стильні фото

Донька легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер, вже не вперше дивує модний світ своїми досягненнями. Вона не лише з’являється на подіумах в образах найкращих світових брендів, а й бере участь у різних фотосетах для глянців.

Цього разу її запросили стати обличчям свіжого номеру журналу iD Magazine, де вона продемонструвала головні casual-тренди цієї весни.

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Автором фотоісторії став культовий фотограф Маріо Сорренті. Сама ж юна модель позувала в об'ємних джинсових куртках, оверсайз-джинсах і шортах, картатих сорочках та футболках з яскравими принтами. Серед останніх можна було розгледіти іменні речі від таких брендів, як Saint Laurent, Isabel Marant і Balenciaga.

"Цей номер присвячений всім дітям, які створюють майбутнє. Дітям, які створюють новий світ. Дітям, які не хочуть чекати", – зазначають у виданні, символічно натякаючи на творчість 16-річної Кайї.

Нагадаємо, що наразі Кайя Гербер разом зі своєю зірковою матусею перебувають на музичному фестивалі Coachella. Можливо, донька вирішила підтримати таким чином свою маму, оскільки у ЗМІ подейкують, що шлюб Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера "тріщить по швам".