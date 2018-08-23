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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

16-річна українська тенісистка не змогла пройти кваліфікацію US Open-2018

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Марта Костюк не змогла пройти кваліфікацію US Open-2018
Марта Костюк не змогла пройти кваліфікацію US Open-2018

Українка Марта Костюк завершила свої виступи у другому раунді кваліфікації US Open, поступившись чешці Марі Боузковій.

Матч тривав 77 хвилин і закінчився за два сети. У першій партії Костюк програла 3 своїх подачі і віддала сет з рахунком 1:6. Друга партія також розпочалася з провалу українки, яка поступилася перших 4 гейми.

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Боузкова не заробила жодного матчболу, коли подавала на перемогу у дев'ятому геймі, а потім Костюк зрівняла рахунок – 5:5. Але перевести гру на тай-брейк Марті не вдалося: у 12-му геймі суперниця отримала ще два матчболи та реалізувала перший з них.

Марі Боузкова – Марта Костюк 2:0 (6:1, 7:5)

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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