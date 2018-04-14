Хакер-підліток на Тернопільщині заробляв на продажі паролів до чужих соцмереж

Кіберполіція викрила неповнолітнього у продажі викрадених даних до акаунтів та паролів від електронних гаманців.

Про це пише Департамент кіберполіції Нацполіції України у Facebook.

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Після переходу за посиланням вірус завантажувався на комп’ютер та шукав необхідну зловмиснику інформацію: паролі до акаунтів соціальних мереж, доступ до конфіденційної інформації про електроні платіжні системи, паролі від електронних поштових скриньок, а також ключі від електронних гаманців різних криптовалют тощо. Отриману інформацію хлопець продавав на тематичних форумах,

– йдеться у повідомленні.

На жорсткому диску комп’ютера хлопця виявлено понад тисячу акаунтів як громадян України, так і іноземних користувачів мережі. Кіберполіція виявила сайт "kamyn9ka.com" з адміністративною панеллю шкідливого програмного забезпечення Azorult.

"Це програмне забезпечення відноситься до типу Stealer та призначене для крадіжки персональних даних. Також, в архівах сайту було виявлено близько 400 файлів з даними заражених комп’ютерів з різних куточків світу", – зазначають у Кіберполіції.