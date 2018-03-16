16-річний хлопець дивує фантастичними десертами: фото
16-річний Хосе вирішив доказати, що веганська їжа – це не лише салати. Хлопець готує дивовижні яскраві сніданки та солодощі.
Хосе має понад 750 тисяч послідовників на Instagram, які у захваті від його барвистих страв: підліток робить безліч модних десертів, таких як коктейлі, пончики з глазур’ю та сирники з мерехтливими замороженими фруктами.
Девіз Хосе: "Життя занадто коротке, щоб їсти нудну їжу".
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Джерело: 24 Канал
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