16-річний хлопець дивує фантастичними десертами: фото

16-річний Хосе вирішив доказати, що веганська їжа – це не лише салати. Хлопець готує дивовижні яскраві сніданки та солодощі.

Хосе має понад 750 тисяч послідовників на Instagram, які у захваті від його барвистих страв: підліток робить безліч модних десертів, таких як коктейлі, пончики з глазур’ю та сирники з мерехтливими замороженими фруктами.

Девіз Хосе: "Життя занадто коротке, щоб їсти нудну їжу".

Читайте також: У Кореї бариста створює унікальні малюнки на каві: дивовижні фото

Допис, поширений J o s e (@naturally.jo) 11 Бер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений J o s e (@naturally.jo) 13 Лют 2018 р. о 5:28 PST