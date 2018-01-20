16-річний син актора, який грав Джеймса Бонда, вперше вийшов на подіум: яскраві фото з показу
16:18, сьогодні 2047 Читать новость на русском
16-річний син голлівудського актора Пірса Броснана, якого усі пам'ятають за роллю Джеймса Бонда, – Періс – вперше вийшов на подіум в рамках Тижня моди в Мілані.
Періс Броснан вийшов на подіум в рамках показу Dolce&Gabbana, бренд все частіше запрошує на зйомки та покази дітей відомих знаменитостей.
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На показі Періс Броснан продемонстрував 2 образи: вишуканий і спортивний streetwear.
Періс Броснан на показі Dolce&Gabbana
Цією новиною Періс особисто поділився в своєму Іnstagram. Раніше Періс вже позував для видань GQ і Vanity Teen.
Джерело: 24 Канал
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