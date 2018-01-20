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16-річний син актора, який грав Джеймса Бонда, вперше вийшов на подіум: яскраві фото з показу

16:18, сьогодні 2047 Читать новость на русском
Періс Броснан
Періс Броснан / Фото з Instagram

16-річний син голлівудського актора Пірса Броснана, якого усі пам'ятають за роллю Джеймса Бонда, – Періс – вперше вийшов на подіум в рамках Тижня моди в Мілані.

Періс Броснан вийшов на подіум в рамках показу Dolce&Gabbana, бренд все частіше запрошує на зйомки та покази дітей відомих знаменитостей.

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На показі Періс Броснан продемонстрував 2 образи: вишуканий і спортивний streetwear.


Періс Броснан на показі Dolce&Gabbana

Цією новиною Періс особисто поділився в своєму Іnstagram. Раніше Періс вже позував для видань GQ і Vanity Teen.

Теги: LifeStyle Мода Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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